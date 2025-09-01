지마켓, 'G락페' 페스티벌...베스트 상품 최저가 판매

지마켓과 옥션이 3일까지, 단 3일간 한정수량 특가전 ‘G락페(G마켓 질러락 페스티벌)’을 진행한다고 1일 밝혔다. 최대 79% 할인가격에 테슬라 경품 증정 이벤트 등을 준비했다.

G락페는 파격적인 가격을 강조하는 월 정례 특가 기획전으로, 매달 1일마다 3일 동안 진행한다. 고객선호도가 높은 베스트상품을 엄선해, 한정수량으로 업계 최저가 수준까지 가격을 내리는 컨셉이다.

먼저 회사는 매일 선착순으로 ‘5% 중복쿠폰’을 제공한다. ID당 매일 1회씩 다운로드 가능하고, 1만5천원 이상 구매 시 최대 1만5천원까지 할인된다. 일부 브랜드 상품은 최대 20% 중복쿠폰 혜택도 제공한다.

지마켓 지락페

‘한정 특가 오픈’ 코너에서는 매일 오전 10시, 새로운 특가상품을 공개한다. 디지털/신선식품/뷰티 등 주요 카테고리를 대상으로 인기 상품을 엄선, 최대 79% 할인가격에 판매한다. 1일자 대표상품으로 ▲허니듀 멜론 ▲동원 DHA 참치 ▲이천 테르메덴 풀&스파 종일이용권 등이 있다

브랜드 별 인기상품도 최저가 수준으로 선보인다. 대표적인 ‘브랜드쇼’ 참여 브랜드로 ▲삼성전자 ▲필립스 ▲정관장 ▲센텔리안24 ▲유한킴벌리 ▲테팔 ▲노스페이스 ▲신성통상 ▲김정문알로에 등이 있다.

이 외, 테슬라 경품 증정 이벤트도 진행한다. G락페 전용 할인쿠폰을 다운로드하기만 해도 자동 응모되며, 추첨을 통해 총 1명을 선정, ‘테슬라 모델Y’를 증정한다.

지마켓 관계자는 “최근 소비 트렌드인 ‘페스티벌 코어 트렌드’를 반영해 매월 1일 마다 지마켓과 옥션에서 신나게 ‘질러볼 수 있는’ 페스티벌 같은 쇼핑 경험을 제공하고자 한다” 며 “이번 9월 행사는 파격적인 특가 상품과 인기 브랜드 할인 뿐 아니라 경품 이벤트까지 준비한 만큼 많은 고객의 관심을 기대한다”고 말했다.