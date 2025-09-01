IPX, '네이버 그린 쇼핑 위크' 참여

IPX(구 라인프렌즈)가 오는 9월 14일까지 진행되는 ‘네이버 그린 쇼핑 위크’에 참가, 지구를 생각하는 14개의 브랜드들과 함께 전 세계적으로 사랑받는 라인프렌즈 캐릭터를 주인공으로 한 다양한 친환경 제품을 선보인다고 1일 밝혔다.

IPX는 종근당건강, 바디럽, 호무로, 글라스락, 잇츠베러 등 14개 브랜드와 함께 Switch to Green(일상을 그린으로)이라는 슬로건 아래 지구를 위한 메시지를 전한다. 무뚝뚝하지만 다정한 매력의 브라운(BROWN), 앙증맞지만 반전 매력을 지닌 샐리(SALLY) 등 라인프렌즈 캐릭터를 주인공으로 네이버 그린 쇼핑 위크 참여 브랜드와 함께 일상 속 친환경 실천을 응원한다.

IPX

대표 제품으로는 ▶락토핏 골드 7통 구성을 하나로 합친 ‘대용량 틴케이스 락토핏 라인프렌즈 에디션’, ▶ 자연 유래 성분으로 만든 바디럽의 ‘라인프렌즈 비건 샤워 필터’, ▶식물 유래 성분과 PH 중성 포뮬라로 피부 자극은 줄이고 세정력은 높인 ‘라인프렌즈 아이러브베베 딥큐 세탁세제’, ▶환경·알러지·생활 편의까지 생각한 ‘호무로 필굿 라인프렌즈 에디션’ ▶식물성 대두 분말로 단백질, 당 걱정 없는 ‘잇츠베러 라인프렌즈 제로 슈거 쿠키’ 등 생활·주방·홈리빙·F&B 전반에 걸친 친환경 제품을 만나볼 수 있다.

IPX는 2023년부터 3년 연속으로 ‘네이버 그린 쇼핑 위크’에 참여하며 다양한 브랜드와 협업해 친환경 메시지를 전달해왔다. 올해는 역대 최장기간 기획된 이번 행사를 통해, 친환경 소비문화 제안에 나선다.

한편 ‘네이버 그린 쇼핑 위크’는 친환경 제품을 판매하거나 기업의 사회적 책임을 적극적으로 실천하고 있는 브랜드를 소개하기 위해 마련, 오는 9월 14일까지 진행되며, 라인프렌즈 스퀘어 명동에서도 직접 만나볼 수 있다.