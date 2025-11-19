화해, 올 하반기 최고의 뷰티 제품 발표...달바·아누아 등 영예

뷰티 플랫폼 화해를 운영하는 화해글로벌(각자대표 이웅·김경일)이 ‘2025 하반기 화해 어워드’를 개최하고 ‘넥스트 뷰티’, ‘라이징 트렌드’ 등을 포함한 7개 어워드 부문의 수상 제품을 19일 발표했다.

화해 어워드는 41만여 개 제품과 970만 건 이상의 소비자 리뷰·평점 데이터를 기반으로 우수 제품을 선정하는 대표 K뷰티 시상식이다. 리뷰 데이터에 어뷰징 패턴을 식별하는 자체 알고리즘을 적용해 조작 리뷰를 직접 검수하는 등 철저한 검증 과정을 거쳐 수상작을 결정한다.

이번 어워드는 5월부터 10월까지 집계된 데이터를 반영한 ▲베스트 신제품 ▲효능·효과 ▲비건 ▲넥스트 뷰티 ▲라이징 트렌드와, 연간 꾸준한 사랑을 받은 제품을 선정하는 ▲명예의 전당 ▲뷰티 어워드 총 7개 부문에서 진행됐으며 647개 제품이 수상의 영예를 안았다.

2025 하반기 화해 어워드

명예의 전당에는 화해에서 누적 3회 이상 1위를 차지한 달바 ‘화이트 트러플 퍼스트 스프레이 세럼’, 메디필 ‘레드 락토 콜라겐 랩핑 마스크’ 등 8개 제품이 이름을 올렸다. 뷰티 어워드에는 아누아 ‘PDRN 히알루론산 캡슐 100 세럼’, 리필드 ‘사이토카인 아이래쉬 듀얼 앰플’, 프롬랩스 ‘단백질 흡착 트리트먼트’ 등 다양한 카테고리에서 우수한 제품력을 인정받은 414개 제품이 선정됐다.

베스트 신제품 어워드에는 인플루언서와 셀럽들의 실사용 후기로 인기를 끈 보나메두사 ‘오렌지 스킨 딜리트(오리지널)’, 웰라쥬 ‘리얼 히알루로닉 블루 100 앰플’을 비롯한 55개 제품이 자리했다. 효능·효과 어워드에는 피부 고민 개선에 탁월한 101개 제품이, 비건 어워드에는 동물 실험이나 유래 성분을 사용하지 않은 비건 인증 제품 9개가 명단에 올랐다.

신예 브랜드의 성장세도 두드러졌다. 등록 5년 이내 브랜드 중 우수한 효능·효과로 인기를 얻은 제품을 선정하는 넥스트 뷰티 어워드에는 토브 ‘갈락토 씨씨 결 세럼’ 등 40개 제품이 포함됐다. 단기간에 빠르게 주목받은 제품을 조명하는 라이징 트렌드 어워드에는 더마팩토리 ‘레티날 300ppm 크림’ 등 20개 제품이 이름을 빛냈다.

화해글로벌 관계자는 “화해가 보유한 방대한 사용자 리뷰 및 데이터 분석 기능을 기반으로 여러 카테고리의 우수 제품을 선정했다”며 “앞으로도 잠재력이 큰 브랜드를 발굴해 K뷰티 시장에 새로운 성공 사례가 나올 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.