HS효성첨단소재, 파리서 방탄용 아라미드 선봬

HS효성첨단소재가 유럽 방산 시장 공략에 나선다.

HS효성첨단소재는 18일부터 21일까지 프랑스 파리에서 열리는 ‘밀리폴 파리 2025’ 전시회에 참가해 아라미드 섬유 브랜드 알켁스를 선보인다고 밝혔다.

밀리폴 파리는 프랑스 내무부가 주관하는 유럽 최대 국토안보 전시회로 2년마다 개최된다. 1984년 첫 행사를 시작으로 올해로 42년째를 맞이했으며, 이번 전시회는 1천100여 개 기업이 참가하고, 160개국 3만 명이 방문할 것으로 예상된다.

프랑스 파리에서 열리는 '밀리폴 파리 2025'의 HS효성첨단소재 부스 전경 (사진=HS효성첨단소재)

HS효성첨단소재는 이번 전시회에서 유럽, 미주 등 글로벌 고객을 대상으로 자체 기술로 개발한 아라미드 섬유 브랜드 알켁스를 알리고, 우수한 방탄, 방검 솔루션을 제시해 글로벌 시장 내 판매를 늘려나갈 계획이다.

또한 국내 협력사인 경창산업의 아라미드 방탄헬멧과 방탄복의 해외 홍보도 함께 지원한다. HS효성첨단소재는 경창산업에 전시회 참가 비용 전반을 후원해 글로벌 판로 확대를 돕는다.

슈퍼 섬유라 불리는 아라미드는 강철보다 5배 강하며 500도 고온에서도 견딜 수 있는 고강도, 난연성 섬유로 방탄복, 방탄헬멧, 광케이블 보강재, 타이어보강재, 소방복 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 또, 고강도 타이어보강재를 필요로 하는 전기차 시장의 확대에 따라 아라미드 시장은 향후 5년간 연평균 약 5% 성장할 것으로 전망되고 있다.

임진달 HS효성첨단소재 대표는 “알켁스는 유럽 여러 나라들의 군·경 방탄장비에 활용되어 우수한 품질로 고객들의 호평을 얻고 있다.”며 “앞으로도 HS효성첨단소재는 알켁스를 앞세워 K-방산의 위상을 강화해 나가겠다.”라고 밝혔다.

한편, HS효성첨단소재는 2009년 자체 기술로 개발한 아라미드 섬유 브랜드 알켁스 상업화에 성공했다.