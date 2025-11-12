HS효성첨단소재, 세계 3위 車 시장 인도에 타이어코드 공장 신설

HS효성첨단소재가 인도 중서부에 위치한 마하라슈트라주에 신규법인(HS Hyosung India Private Limited)을 설립해 글로벌 경쟁력 강화를 추진한다.

HS효성첨단소재는 12일 공시를 통해 3천만 달러(약 430억원)를 출자해 타이어코드 생산을 위한 인도 현지 법인을 설립한다고 밝혔다. 이번 투자는 폴리에스터 타이어코드의 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응하고, 생산처를 다각화하기 위함이라고 회사 측은 설명했다.

HS효성첨단소재 타이어코드 제품 사진

인도는 세계 3위 규모 자동차 시장으로 급성장하고 있으며, 정부의 인프라 확대와 물류 산업 발전으로 타이어 수요가 빠르게 늘고 있다. 이와 함께 타이어 코드의 현지 조달 수요도 확대되는 추세다. HS효성첨단소재는 이번 투자를 통해 인도 내 안정적 공급망을 구축하고 시장 점유율 확대를 추진, 급변하는 시장에 신속히 대응할 기반을 마련할 계획이다.

HS효성첨단소재는 인도 마하라슈트라주 나그푸르 산업단지에 약 7만평 규모 생산부지를 확보하고 2027년 타이어코드 공장을 완공해 제품을 생산할 계획이다. 향후 에어백 원단 등 자사 핵심 제품군의 생산 라인 증설도 단계적으로 검토할 예정이다.

타이어 코드는 자동차 타이어의 안전성·내구성·주행성을 보강하기 위해 타이어 내부에 적용되는 핵심 보강재다. HS효성첨단소재는 폴리에스터 타이어 코드 분야에서 20여 년간 세계 1위 지위를 유지해 왔으며, 현재 약 50% 시장 점유율을 보유하고 있다고 밝혔다.

또한 베트남·중국·미국 등 글로벌 생산 거점을 기반으로 공급망을 운영하고, 주요 고객사와의 공동 연구개발(R&D)을 통해 맞춤형 기술 솔루션을 제공 중이다. 최근에는 전기차 등 변화하는 모빌리티 시장에 대응하기 위해 경량화를 위한 고강력 타이어 코드와 성능 향상을 위한 고탄성 타이어 코드 등 다양한 제품을 개발하고 있다.