탑런토탈솔루션, 獨 콘티넨탈서 백라이트 공급계약 수주

탑런토탈솔루션은 내년 2분기부터 6년간 총 51만대의 차량용 백라이트 제품을 콘티넨탈의 전장부분 스핀오프 회사인 아우모비오(AUMOVIO)를 통해 글로벌 완성차로 납품할 계획이라고 19일 밝혔다.

탑런토탈솔루션과 콘티넨탈과의 협력은 이번이 처음이 아니다.

양사는 이전에도 내년 1분기부터 독일 글로벌 브랜드 M사 차량에 탑재될 456억원 규모의 디스플레이 백라이트 공급계약을 체결한 바 있다.

콘티넨탈은 지난해 397억 유로 매출을 달성한 글로벌 차량용 부품 업체로 세계 4대 타이어 브랜드 업체로 잘 알려져 있다. 탑런토탈솔루션이 납품하게 될 아우모비오는 전기차, 자율주행 등 기술집약적으로 성장성 있는 부분에 집중하기 위해 콘티넨탈에서 독립한 전장전문 기업이다. 아우모비오는 지난 9월 독일 프랑크푸르트 증시에 상장됐다.

박영근 탑런토탈솔루션 대표이사는 “콘티넨탈과 지속적인 공급계약은 탑런토탈솔루션의 기술력 인정 그 이상을 의미한다"며 "탑럽토탈솔루션은 더 적극적인 R&D 투자를 통해 콘티넨탈의 파트너로서 미래모빌리티 시장을 선두해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 박 대표는 1년 전 탑런토탈솔루션을 코스닥시장에 상장시키며 단일 고객에 치우진 매출처를 다변화 시키겠다고 투자자들에게 약속한 바 있다. 최근 중국 완성차 업체와 계약을 포함해 대만 글로벌 디스플레이 업체 수주, 이번 콘티넨탈 계약까지 소기의 성과를 보이고 있다.