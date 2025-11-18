비쎌, 반려가구 홈클리닝 솔루션 선봬

홈클리닝 전문 브랜드 비쎌은 오는 21일부터 23일까지 일산 킨텍스 제1전시장에서 열리는 '2025 메가주 일산'에 참가한다고 18일 밝혔다.

메가주 일산은 한국펫사료협회가 주최하고 농림축산식품부가 후원하는 국내 최대 규모 반려동물 산업 박람회다.

비쎌 '스팟클린 C5' (사진=비쎌)

비쎌은 이번 전시에서 반려동물로 인한 얼룩과 오염을 효과적으로 제거하는 주요 제품 4종과 전용 세제 2종을 소개한다. 부스 내 데모존에서 주요 제품과 전용 세제를 직접 체험할 수 있다.

전용 세제는 비쎌 제품과 함께 사용하면 세정력이 더욱 높아진다. 커피, 와인, 소스 등 생활 얼룩은 물론 반려동물 소변, 침, 냄새도 효과적으로 제거한다. 미국 환경보호청(EPA) 안전 인증을 받아 사람과 반려동물 모두 안심하고 사용할 수 있다.

행사 기간 동안 전시 제품 4종과 전용 세제 2종을 특별가에 판매한다. 럭키드로우 이벤트로 매일 1명을 추첨해 최대 73만9천원 상당 비쎌 제품을 증정한다.

비쎌 관계자는 "전용 세제의 세정력을 직접 체험할 수 있는 데모존을 새롭게 구성했다"며 "반려 생활이 조금 더 편하고 행복해지기를 바란다"고 말했다.