'신세계유니버스클럽' 2년 반만에 사라진다

신세계그룹 통합 멤버십 ‘신세계유니버스클럽’이 올해까지만 신규 가입자를 받고 서비스를 종료한다. 기존 가입자에 대해서는 종전 혜택이 가입일 기준 1년 동안 유지된다.

18일 관련업계에 따르면 신세계그룹은 유료 멤버십 서비스인 유니버스클럽을 올해까지만 운영키로 결정했다.

2023년 6월 온·오프라인 통합멤버십으로 출범한 신세계 유니버스 클럽은 연회비 3만원을 내면 이마트·지마켓·SSG닷컴·스타벅스·신세계백화점·신세계면세점 등 계열사 할인을 받을 수 있게 했다.

다만 멤버십이 계열사를 모은 효과를 제대로 내지 못하고, 각 계열사 장점을 살린 새로운 멤버십이 필요하다는 판단에 서비스를 종료하게 된 것으로 보인다.

SSG닷컴을 비롯한 주요 계열사는 별도의 신규 멤버십 출시를 준비 중이다. 스마일클럽이라는 멤버십을 운영했던 지마켓도 새로운 멤버십을 내놓을 예정이다.