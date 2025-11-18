네이버, 사우디서 기술 영향력 키운다…'시티스케이프 글로벌' 참가

세계 최대 건설 전시회 참여…디지털 트윈·AI·클라우드 등 실제 기술 적용·운영 사례 소개

컴퓨팅입력 :2025/11/18 18:05

한정호 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

팀네이버가 사우디아라비아 대표 전시회에 참여해 건축과 부동산 분야에 적용 가능한 다양한 IT 기술을 선보인다.

팀네이버는 현지시각 17~20일 사우디 리야드에서 진행되는 '시티스케이프 글로벌 2025'에 참가한다고 18일 밝혔다.

시티스케이프 글로벌 2025는 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회로, 지난해 기준 방문객 17만2천여 명, 전시업체 500여 곳이 참여하고 부동산 거래액은 약 610억 달러(약 89조원)에 달하는 등 건설과 부동산 분야의 대표 전시회로 알려져 있다.

사우디아라비아 리야드에서 개최된 '시티스케이프 글로벌 2025' (사진=네이버클라우드)

이번 전시에서 팀네이버는 디지털 트윈·인공지능(AI)·클라우드 등 첨단 기술이 실제 적용된 부동산 및 도시 운영 사례를 소개해 글로벌 시장 내 기술 파트너로서 입지를 강화할 계획이다.

특히 지난 6월 구축을 완료한 사우디 내 3개 도시 메카·메디나·제다의 디지털 트윈 플랫폼을 필두로 도시 개발과 건축 분야의 디지털 전환(DX) 확대 방안을 제시할 예정이다.

올해 전시 부스는 ▲스마트시티 기술과 디지털 트윈 플랫폼을 소개하고 매핑 로봇 'T2-B'를 공개하는 '스마트시티 존' ▲AI 밸류 체인과 소버린 AI를 소개하는 'AI존' ▲사우디 리야드에 조성 중인 신규 주거단지를 디지털 트윈 기술로 체험하는 'VR존' ▲사우디 국립주택공사 디지털 기술 파트너로서 건축·부동산 분야 기술 및 협력 비전을 제시하는 '엑스퍼트바' 등 4가지 공간으로 구성해 실제 현장에 접목된 기술을 직관적으로 이해하고 체험할 수 있도록 했다.

관련기사

팀네이버 관계자는 "이번 전시회 참여는 사우디 비전 2030 프로젝트로 급성장 중인 부동산·건축 분야에서도 우리의 기술 수요가 높을 것으로 판단해 작년에 이어 참가를 결정했다"며 "사우디 내 네 번째 전시 참여로 사우디 정부와의 협력 관계가 한층 강화된 모습을 보여주는 것"이라고 설명했다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "사우디 내 실제 구축한 디지털 트윈 기술과 현지에서는 최초로 공개하는 팀네이버의 AI 역량, 스마트시티 등을 소개할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 현지 파트너들과 함께 지속적으로 플랫폼을 고도화하고 새로운 사례를 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.

한정호 기자jhh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
팀네이버 네이버 사우디 글로벌 디지털 플랫폼 IT 클라우드 스마트시티 디지털트윈 인공지능 AI

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차그룹, KT CEO 후보 추천 안했다

'서울 자가 대기업 김부장' 인사쟁이들은 이렇게 봤다

삼성·SK·LG 모두 뛰어든 유리기판…"투자 검증 더 해봐야" 우려도

면세점 부진 벗어날까…롯데·현대 ‘방긋’, 신라·신세계 ‘갸웃’

ZDNet Power Center