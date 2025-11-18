"갤럭시 버즈4 프로, 이렇게 나온다"

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 갤럭시 버즈4 디자인이 유출됐다고 IT매체 안드로이드오쏘리티가 17일(현지시간) 보도했다.

해당 이미지는 삼성 원UI 8.5 펌웨어 속 애니메이션에서 발견된 것으로, 전작과 비교해 여러 디자인 변화가 확인된다.

스템은 유지되지만 날카로운 삼각형 디자인을 버리고 더 납작하고 단순환 디자인으로 바뀔 것으로 예상된다. 또, 스템의 독특한 라이트 바도 사라지는 반면, 핀치 컨트롤은 그대로 유지된 것처럼 보인다.

충전 케이스의 경우 이어버드가 케이스 안에 수직으로 들어가는 형태가 아닌 납작하게 누워 있는 형태로 바뀌었다. 또, 케이스에는 USB-C 포트 옆에 버튼이 있는데, 이 버튼을 두 번 누르면 스마트폰의 벨소리가 울려 스마트폰을 찾을 수 있다. 충전 포트 반대편에는 충전 케이스 분실 시 도움이 되는 스피커가 자리한 것으로 예상된다.

사진=안드로이드오쏘리티

안드로이드오쏘리티는 유출된 원UI 8.5 빌드를 분석한 결과, 새로운 헤드 제스처(Head Gestures) 기능이 탑재될 것으로 보인다고 전했다. 해당 기능은 소니 WF-1000XM5, 구글 픽셀 버즈 프로 2 등에 탑재된 기능이지만, 버즈4 프로는 전화·알림 응답 외에도 ▲알림 읽기 또는 취소 ▲알람·타이머 해제 ▲AI 비서와 대화 시 응답도 가능하다.

그 밖에도 ▲적응형 노이즈 캔슬링 ▲360도 오디오 녹음 ▲빠른 페어링을 지원하며, 충전 케이스에는 더 큰 배터리가 탑재될 것으로 예상됐다.