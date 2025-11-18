빅웨이브로보틱스, 美 델라웨어 법인 설립

로봇 자동화 플랫폼 기업 빅웨이브로보틱스는 미국 델라웨어주에 현지 법인을 공식 설립하며 북미 로봇·자동화 시장 진출의 발판을 마련했다고 18일 밝혔다.

빅웨이브는 자사 핵심 플랫폼인 마로솔의 영문 버전을 선보이며 미국 현지 고객과 파트너로부터 높은 관심을 얻고 있다.

플랫폼을 통해 이미 다수 자동화 수요를 확보하고 있다. 이를 통해 북미 시장의 거대한 잠재력과 자사 서비스의 글로벌 경쟁력을 확인했다.

회사는 국내에서 검증된 플랫폼 사업모델, 로봇 기업 네트워크, 축적된 자동화 역량을 기반으로 미국을 '제2의 홈마켓'으로 삼고 현지 시장에서 입지를 넓혀갈 계획이다.

특히 제조업이 집중된 주요 도시를 중심으로 서비스 거점을 단계적으로 확충하며, 미국 현지 파트너사들과 협업해 서비스형 로봇(RaaS) 생태계 전반을 선도하는 플랫폼 기업으로 자리매김하겠다는 전략이다.

김민교 빅웨이브 대표는 "국내에서 축적한 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 약 80조 원 규모의 북미 자동화 시장을 정조준해 폭발적인 성장을 이루겠다"고 말했다.