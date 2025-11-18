로지올-파워나비, 라이더 안전 지킨다

배달대행 플랫폼 브랜드 '생각대로'를 운영하는 로지올(대표 채헌진)은 파워나비와 함께 ‘라이더 안전 강화 및 BSD(Blind Spot Detection) 안전장치 보급’을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 라이더들의 교통사고 위험이 사회적 이슈로 떠오른 가운데, 첨단 안전기술을 현장에 적극 도입해 안전한 배달 환경을 구축하기 위한 첫 걸음이다.

협약에 따라 파워나비는 이륜차 전용 BSD 안전장치를 지원하고, 로지올은 이를 실제 배달 현장 라이더들에게 보급해 제품의 안전성 및 실효성을 검증한다는 계획이다.

생각대로-파워나비

로지올은 실사용 중 발생하는 개선사항·문제점·하자 등을 피드백하며, 파워나비는 이를 반영해 제품 성능을 지속적으로 개선할 예정이다.

또 로지올은 지역 배달대행사 및 협력업체 등에게 BSD 안전장치의 중요성과 효과를 적극 홍보해 라이더 안전 인식 개선과 제품 확산을 위해 지원할 방침이다.

채헌진 로지올 대표는 “배달 산업의 성장은 곧 안전과 직결된다. 기술을 통해 사고를 예방하고 라이더의 생명을 보호하는 것이 로지올의 사회적 책임”이라며 “이번 협약은 단순한 제품 보급이 아니라, 국내 배달산업의 ‘안전 표준’을 함께 만들어가는 의미 있는 시도”라고 밝혔다.

김성욱 파워나비 대표는 “BSD 시스템을 통해 배달 현장의 사각지대 사고를 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대한다”면서 “로지올과의 협업을 통해 안전장치의 기술 완성도와 보급 효과를 함께 높여 가겠다”고 말했다.