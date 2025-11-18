폭스바겐-리비안 합작 'RV테크' 출범 1년…SDV 개발 지속

폭스바겐그룹은 리비안과의 합작사 ‘리비안 및 폭스바겐그룹 테크놀로지스(RV테크)’가 출범 1주년을 맞았다고 18일 밝혔다.

RV테크는 폭스바겐그룹과 리비안의 글로벌 주요 시장을 겨냥해 소프트웨어정의차(SDV) 아키텍처를 개발 중이다. SDV 아키텍처에서는 고성능 모듈형 중앙 컴퓨터가 차량의 모든 기능을 제어한다. 이를 통해 서비스센터 방문 없이도 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 지속적으로 업데이트되는 고도화된 자율주행 기능과 첨단 인포테인먼트 솔루션이 지원된다.

RV테크는 폭스바겐과 스카우트, 아우디 브랜드의 레퍼런스 차량에 SDV 아키텍처를 적용, 내년 1분기 중 동계 테스트 실시를 준비 중이다. 2027년 출시 예정인 ID.에브리1도 포함된다. 조직 규모도 꾸준히 확대 중으로, RV테크는 현재 1천500명 이상으로 구성된 글로벌 개발팀을 갖추고 있다. 베를린에 새 거점을 마련, 유럽 내 폭스바겐그룹 브랜드들과의 협업도 한층 강화하고 있다.

관련기사

폭스바겐그룹은 이 SDV 아키텍처를 향후 출시될 자체 기술 플랫폼 'SSP 플랫폼' 기반 전기차에 적용할 예정이다. SSP 플랫폼은 그룹 전체에 걸쳐 최대 3천만대 규모의 차량에 사용될 것으로 예상된다.

리비안은 합작사에서 개발된 기술을 R2, R3, R3X 등 미래 제품에 적용하고 현재의 차량 라인업에도 최신 소프트웨어를 지속적으로 반영할 계획이다.