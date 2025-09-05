폭스바겐, 엔트리 전기차 명칭 'ID.폴로' 확정…"기존 명칭 유지할 것"

폭스바겐이 내연기관 베스트셀러 모델의 헤리티지를 계승하는 새로운 전기차 네이밍 전략을 도입한다고 5일 밝혔다.

기존 모델들의 이름을 순수 전기차 ID. 패밀리와 공유하는 이 전략은 기존에 ID.2all 콘셉트로 알려졌던 ID.폴로에 가장 먼저 적용되며, IAA 모빌리티 2025에서 프로토타입이 최초 공개된다.

폭스바겐은 향후 세대교체를 거치며 더 많은 친숙한 모델명들을 순수전기차 포트폴리오에 편입할 계획이다. 내연기관 모델들의 기존 이름은 유지한다. 이러한 전략을 통해 폭스바겐은 고객들이 전기차와 내연기관차를 아우르는 다양한 제품 라인업을 더욱 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

폭스바겐 ID.폴로

폭스바겐 전기차를 대표하는 명칭 'ID.'는 진보한 기술과 전동화 모빌리티를 의미한다. 폴로는 오랫동안 품질과 안전, 혁신의 대중화를 대표해 온 폭스바겐의 컴팩트 모델이다. 새롭게 선보이는 ID.폴로는 이러한 'ID.'와 '폴로'의 가치를 결합해 폴로 탄생 50주년을 맞은 첫번째 주자로 선정됐다.

또한 폭스바겐은 강력한 브랜드 중 하나인 'GTI'를 전기차 영역으로 확장한다. ID. GTI 콘셉트의 양산 모델인 ID.폴로 GTI는 2026년 엔트리 세그먼트의 두 번째 ID. 모델로 출시될 예정이다.

위장막으로 감싸진 ID.폴로와 ID.폴로 GTI는 오는 8일부터 14일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA 모빌리티 2025'에서 세계 최초로 공개된다.

앞서 7일에는 순수 전기 컴팩트 SUV 'ID.크로스 콘셉트'가 세계 최초로 공개된다. 양산형 ID.크로스는 2026년 말 출시될 예정이며, T-크로스의 전기차 포지션을 담당한다.

폭스바겐 ID.폴로

폭스바겐은 ID.폴로와 ID.크로스 설계에 고객의 피드백이 적극 반영됐다. 부드러운 소재를 활용한 높은 수준의 마감 품질, 스티어링 휠과 운전석에 적용된 디지털 및 물리적 조작장치의 조화로운 구성, 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스 등이 대표적이다.

토마스 셰퍼 폭스바겐 브랜드 CEO는 "오랫동안 사람들의 기억 속에 자리해 온 폭스바겐의 모델명은 강력한 브랜드를 상징하는 동시에 품질과 시대를 초월한 디자인, 모두를 위한 기술을 담고 있다"라며, "이제 친숙한 이름들은 미래로 이어질 것이며, ID.폴로는 그 시작"이라고 설명했다.

한편 폭스바겐은 2018년부터 순수전기차 전용 모델 라인업에 ID. 패밀리 네이밍을 사용해 왔다. 첫 ID. 패밀리 모델은 ID.3였으며, 한국 시장에도 소개된 ID.4와 ID.5, 독일과 유럽 시장에서 전기 세단과 왜건 시장 선두를 달리고 있는 ID.7 등 차급에 따라 숫자가 매겨지는 네이밍 전략이 적용됐다.