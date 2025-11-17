한국서비스경영학회 '2025 추계학술대회' 21일 개최

한국서비스경영학회(KSMS, 회장 최정일 숭실대학교 경영학부 교수)는 오는 21일 중소기업중앙회에서 ‘서비스 산업의 오딧세이와 중소·중견기업의 역할’을 주제로 '2025 추계학술대회'를 개최한다.

이번 학술대회는 세계경제가 제조업 중심 구조에서 서비스 중심 구조로 빠르게 이동하는 변곡점에서, 한국 서비스산업이 직면한 핵심 과제를 진단하고 중소·중견기업의 성장 방향과 함께 서비스산업 발전을 위한 미래 서비스 생태계를 논의한다.

행사는 최정일 학회장 개회사를 시작으로 중소기업중앙회 오기웅 상근부회장이 환영사를, 산업통상부 국가기술표준원 김대자 원장과 한국표준협회 문동민 회장이 축사를 한다. 이어 대한민국 서비스 산업 경쟁력을 높이는 데 기여한 공공 및 민간기업 CEO와 CSO를 대상으로 한 ‘서비스 엑설런스 어워드(Service Excellence Award)’ 시상식이 열린다.

최정일 한국서비스경영학회장(숭실대 경영학부 교수)

시상은 ▲공로 공직자 부문은 정선용 한국지방재정공제회 이사장이 ▲공공 CEO 부문은 장영진 한국무역보험공사 사장과 강경성 대한무역투자진흥공사 사장, 박상형 한전KDN 사장이 ▲민간 및 중소기업 CEO 부문은 백 현 롯데관광개발 대표, 조창제 가온아이 대표, 이웅빈 푸에르코 대표가, 또 민간 CCO/CSO 부문은 ▲박현주 신한금융지주 부사장이 각각 수상자로 선정됐다.

시상식 이후에는 수상 기업들의 우수사례(Best Practice)를 공유하는 세션도 마련했다. 이어지는 기조강연에서는 서영주 대한항공 고객서비스실 실장이 ‘AI/ML 기반 항공 서비스 혁신’을, 이혜정 신세계백화점 고객서비스담당 상무가 ‘PSR 기반 초개인화 리테일 서비스 혁신전략’을 주제로 각각 발표한다.

관련기사

또 학회의 스페셜 세션으로 한국도로공사 도로교통연구원과 축산물품품질평가원이 참여해 고속도로 휴게시설 서비스 품질관리 혁신, AI 기반 평가체계, 스마트 고속도로 유지관리 등의 공공서비스 디지털 전환 전략과 서비스 혁신 적용 사례와 축산유통 분야 디지털화에 따른 공공서비스 혁신 정책을 소개한다. 이후 진행하는 학술세션에는 ▲‘AI와 디지털 전환 및 조직행동’ ▲‘사회적 가치와 서비스 경험 혁신’을 주제로 다채로운 발표와 함께 대학생을 대상으로 한 ‘축산물품질평가원 축산유통 경진대회’도 함께 열린다.

최정일 학회장은 "글로벌 경쟁 환경의 빠른 변화와 디지털 전환 확대 속에 한국 서비스산업은 새로운 도전과 기회를 동시에 맞고 있다”면서 “이번 추계학술대회는 이러한 흐름에 능동적으로 대응할 수 있는 디지털 전략 수립과 서비스 경험가치 제고 및 산업 전반의 지속가능한 성장을 위한 어젠다를 제시하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 밝혔다. 행사 자세한 사항은 한국서비스경영학회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.