디포커스, '시드VDI 위드 AI' 시연…AI기반 가상화 운영 혁신 제시

디포커스가 IC3 2025에서 가상 데스크톱 인프라(VDI) 운영 자동화와 예측 진단을 결합한 차세대 운영 전략을 제시했다.

디포커스는 IC3 2025에서 인공지능(AI) 기반 VDI 운영 플랫폼 '시드VDI 위드 AI(Seed VDI with AI)'를 시연했다고 17일 밝혔다.

IC3 2025는 이노그리드 클라우드 컴퓨팅 컨퍼런스(IC3 2025)로 '모두의 AI·클라우드 유니버스'를 주제로 인공지능과 클라우드 융합 기술이 만들어낼 미래 방향성을 조명했다.

IC3 2025에서 디포커스 부스를 찾은 참관객(이미지=디포커스)

디포커스는 이번 행사에서 '시드VDI 위드 AI'를 비롯해 시드VDI, 시드 이글, 시드 오스(Auth), 시드ADM 등 시드 시리즈 전체를 함께 소개했다. 전시 부스에서는 실제 운영 화면을 활용한 시연과 기능 설명이 이어졌다.

많은 참관객이 부스를 찾아 구체적인 도입 방식과 적용 시나리오를 문의하는 등 현장 관심이 높았다. 디포커스는 특히 VDI 운영 전 과정을 인공지능으로 지원하는 '시드VDI 위드 AI'의 차별점을 강조했다.

시드VDI 위드 AI는 VDI 환경의 상태 점검부터 운영 자동화, 예측 기반 진단까지 한 번에 지원하는 운영 플랫폼이다. VDI 인프라에서 발생하는 각종 로그와 자원 사용 정보를 상시 수집해 이상 징후를 탐지하고 장애 가능성을 사전에 알려준다.

반복적인 점검과 보고 작업을 자동화해 운영자 부담을 줄이고, 장애를 미리 막아 서비스 중단 위험을 낮추는 것이 핵심 가치라고 회사 측은 설명했다.

행사 현장에서는 주요 기능 데모가 실시간으로 진행됐다. 인공지능 기반 자동 점검 기능은 세션 상태와 서버·스토리지·네트워크 자원을 주기적으로 점검해 문제가 의심되는 지점을 한눈에 볼 수 있도록 표시했다.

리소스 분석 및 예측 리포트 기능은 시간대별·업무별 사용 패턴을 분석해 향후 부하를 예측하고, 증설이나 조정이 필요한 시점을 미리 제시하는 방식으로 소개됐다. 운영자 중심 인사이트 제공 기능도 함께 시연돼 단순 알림을 넘어 어떤 조치를 언제 취해야 하는지까지 안내하는 점이 부각됐다.

디포커스 관계자는 "AI와 VDI가 결합된 운영 기술은 단순 자동화를 넘어, 운영자가 더 빠르고 정확하게 판단할 수 있는 기반을 마련해준다"며 "시드VDI 위드 AI가 기업의 가상화 운영 부담을 크게 줄이고 서비스 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.