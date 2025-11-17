KTC, 印尼 할랄 보장청과 할랄 인정협정 체결

한국기계전기전자시험연구원(이하 KTC·원장 안성일)은 지난 15일 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 ‘H20 World Halal Summit’에서 인도네시아 할랄 보장청(BPJPH)과 할랄 인정협정(RA)을 체결했다고 17일 밝혔다.

인도네시아 정부는 2014년 할랄보장법을 통해 인도네시아로 수입되는 식품·의약품·화장품 등 다양한 제품에 점진적인 할랄 인증 의무화 시행을 발표, 내년 10월 17일부터 식품 및 음료, 화장품 등의 할랄인증 의무화 적용이 시행될 예정이다.

인도네시아는 세계 최대 무슬림 인구를 보유한 국가로, 시장 진출을 위해서는 할랄 인증이 필수적이다. 이번 KTC와 BPJPH의 할랄 인정협정은 국내 기업의 인도네시아 시장진출에 중요한 역할을 하게 될 전망이다.

KOTRA 인도네시아 비즈니스 뉴스레터에 따르면 K-뷰티·K-푸드·K-POP 등 한류 콘텐츠 관심과 함께 폭발적으로 성장하고 있는 인도네시아 시장은 2024년 기준 인도네시아의 한국산 화장품 수입액이 1억2천만 달러로 전년 대비 74% 증가했고 식품 수입액 역시 1억9천만 달러 규모로 꾸준히 유지되고 있다. 이 같은 성장세 속에서 할랄 인증 확보는 수출 확대를 위한 핵심 전략으로 부상하고 있다.

페르티아나 산티 BPJPH 파트너십 및 협력 국장(왼쪽)과 최무돈 KTC 글로벌사업본부장이 남아공 요하네스버그에서 열린 'H20 World Halal Summit' 행사에서 할랄 인정협정을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다.

KTC는 식품·화장품·화학제품·생활용품·의약품 등 총 5개 분야 할랄 제품에 대해 국내 최초로 시험과 인증을 원스톱으로 수행할 수 있는 종합 시험인증기관으로, 할랄 적합성 평가의 핵심 시험을 직접 수행하고 결과를 인증 단계까지 연계할 수 있는 체계를 갖췄다. 이로써 외부 시험기관을 거치지 않고 KTC 내에서 신속하고 효율적으로 할랄 인증을 받을 수 있다.

KTC는 또 2022년 설립된 인도네시아 자카르타 법인을 비롯해 글로벌사업본부를 통해 한국 기업의 글로벌 시장진출을 다방면으로 지원해 왔다. 자카르타 법인을 중심으로 BPJPH와의 협력체계를 상시 운영하며, 현지 요구사항에 신속하게 대응할 수 있는 시스템을 구축했다. 이번 BPJPH와의 RA 체결을 통해 기존 업무 영역에 대해 현지와의 관계를 견고히 다져, 한국 기업에 편리한 전문시험인증서비스를 제공할 수 있게 됐다.

안성일 KTC 원장은 “이번 BPJPH와의 협정은 KTC가 국내 할랄 인증기관 중 최초로 시험과 인증을 모두 수행할 수 있는 역량을 국제적으로 인정받는 사례”라며 “앞으로도 기술 중심의 신뢰받는 인증기관으로서 우리 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.