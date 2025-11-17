파네시아, '2025 한국에너지대상' 국무총리 표창

국내 팹리스 스타트업 파네시아가 17일 서울 중구 더 플라자 서울 호텔에서 열린 '2025 한국에너지대상' 행사에서 CXL 및 지능형 스토리지 기술 개발을 통해 에너지 효율 향상에 기여한 공로로 국무총리표창을 수상했다고 밝혔다.

국무총리 표창을 수상한 파네시아 권미령 최고전략책임자 겸 최고운영책임자.(사진=파네시아)

산업부 주최, 한국에너지공단 주관으로 열린 이번 시상식은 대한민국 에너지 부문 최대 규모의 시상식으로, 에너지 효율향상을 선도하고 재생에너지 산업발전 등에 기여한 유공자를 매년 선정하여 포상하고 있다.

이번 수상은 파네시아가 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 기술을 중심으로 저전력 데이터센터 구축 및 탄소 중립 실현에 기여한 점이 높게 평가됐다. 파네시아는 CXL 스위치와 컨트롤러를 개발해 데이터센터 내 에너지·자원 효율을 근본적으로 개선하는 컴포저블 구조 구축을 가능하게 하고 있다.

파네시아의 공동 창업자인 권미령 최고전략책임자 겸 최고운영책임자(CSO, COO)는 관련 기술 개발 및 연구에 기여한 공로로 이번 표창을 수상했다.

파네시아는 연산 자원과 메모리 자원을 별도의 노드(서버 구성 단위)로 분리해 관리하고, 수요에 맞춰 이들을 유연하게 조합해 활용하는 '컴포저블 구조'를 실현하기 위해 CXL을 비롯한 다양한 연결 기술을 개발한다.

해당 구조는 연산 자원과 메모리 자원이 고정된 비율로 배치되는 기존 서버 환경에서 일부 장치가 충분히 활용되지 못하던 문제를 해결한다. 결과적으로 전체 시스템의 활용률을 극대화함으로써 에너지 절감 효과를 만들어낸다.

권 CSO는 “파네시아 구성원들과 함께 개발한 연결 기술이 데이터센터의 에너지·자원 효율을 효과적으로 개선할 수 있음을 인정해주심에 감사드린다”며 “지속 가능한 컴퓨팅 인프라 구축 및 이를 통한 탄소 중립 실현을 위해, 앞으로도 함께하는 분들과 관련된 기술 개발을 계속해 나아가겠다”고 소감을 밝혔다.