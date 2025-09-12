파네시아, 차세대 AI데이터센터를 위한 HBM 솔루션 발표

파네시아는 정명수 대표가 11일 진행된 ‘2025 SK하이닉스 미래포럼’ 행사에 초청돼 발표 및 패널토의를 진행했다고 12일 밝혔다.

발표 중인 파네시아 정명수 대표.(사진: SK하이닉스 미래포럼)

SK하이닉스 미래포럼은 메모리 업계를 이끌어나가는 주요 임원진들이 참석하는 대규모 행사로, 소수의 외부 전문가를 초청하여 차세대 반도체 기술과 관련된 인사이트를 서로 공유하고, 이에 대해 의견을 나누는 형태로 진행된다.

올해 미래포럼에 초청된 정명수 대표는 ‘차세대 비즈니스 패러다임을 여는 기술의 진화’를 주제로 발표를 진행했다. 그는 앞으로 AI 데이터센터에서 연결기술의 중요성이 더욱 커질 것임을 강조하며, 이러한 패러다임의 변화에서 HBM의 역할/활용방식이 어떻게 변화할지에 대한 의견을 공유했다. 이어 정 대표는 AI 인프라 패러다임 변화에 대응해 향후 10년간 HBM을 제조하고 설계하는 기업들이 나아가야 할 길에 대해 제안하고, 차세대 AI 인프라를 위한 HBM 기반 예시 솔루션들을 소개하며 발표를 마무리했다.

관련기사

정 대표는 발표 후 이어진 전문가 패널 토의에도 참석했다. 주요 AI 스타트업 대표 및 메모리 업계 임원진들이 참석한 해당 토의(제목: ‘퍼스트 무버(first mover)의 마인드셋과 비즈니스 패러다임의 변화’)에서 정 대표는 미래 AI시대 패러다임의 변화에 대한 의견을 마저 공유했다.

한편, 정 대표가 해당 행사에서 공유한 차세대 AI 데이터센터 구조에 대한 일부 내용은 지난 달 공개된 파네시아 기술백서 ‘AI 인프라 혁신의 중심, 메모리·링크 중심의 연결 반도체와 데이터센터 연결 솔루션’을 통해 확인할 수 있다.