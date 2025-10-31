정명수 파네시아 대표, 소재부품장비 산업 발전 유공 대통령 표창 수상

국내 팹리스(반도체 설계전문) 스타트업 파네시아 정명수 대표가 29일 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 열린 ‘2025 K-Tech Inside Show(소부장·뿌리기술대전)’ 행사에서 소재부품장비 산업 발전에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상했다고 31일 밝혔다.

대통령 표창을 수상한 파네시아 정명수 대표이사.(사진=파네시아)

이번 수상은 산업통상부가 주최하고 한국산업기술기획평가원 등이 주관한 가운데, CXL, UALink, NVLink Fusion, 이더넷, PCIe 등 다양한 링크를 지원하는 한국형 종합 연결 기술 ‘판 링크(PanLink)’ 개발을 통해 AI 인프라 핵심 기술을 국산화 하는 데에 기여한 공로를 인정받아 이루어졌다.

파네시아는 AI 인프라를 위한 링크 솔루션을 제공하는 팹리스 스타트업으로, 다양한 AI 응용의 요구를 맞추기 위한 연결 기술을 개발하고 있다. 세계 최초로 두자릿 수 나노초 지연시간의 CXL 컨트롤러 IP를 개발했으며, 이를 활용해 CXL 기반 GPU 메모리 확장장치를 개발하여 CES 2025 혁신상을 수상한 바 있다.

아울러 최근 해당 IP를 탑재한 초저지연 CXL 3.2/PCIe 6.0 스위치 칩을 개발하며 CXL 기술 개발을 선도하는 움직임을 보이고 있다.

정명수 대표는 "한국형 연결 기술 개발을 통해 AI 인프라 핵심 기술을 국산화하고자 하는 파네시아의 노력을 인정받아 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 구성원들과 함께 더 큰 기술적 가치를 실현하며 성장해 나아갈 것"이라고 말했다.