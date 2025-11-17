HD현대사이트솔루션, 베네수엘라에 대규모 전동지게차 공급

HD현대사이트솔루션이 중남미 신흥시장에서 전동지게차 대량 수주에 성공했다.

HD현대사이트솔루션은 베네수엘라 최대 식품기업인 폴라 그룹으로부터 전동지게차 230대를 수주했다고 17일 밝혔다.

HD현대사이트솔루션은 2톤급 전동지게차 178대와 3톤·4.5톤급 전동지게차 52대 등 총 230대를 2026년 1월까지 현지에 공급하고, 폴라 그룹이 발주할 후속 입찰에도 참여할 계획이다.

HD현대사이트솔루션 2톤급 입식 전동지게차

이번 계약은 100억원 이상 대형 프로젝트로, HD현대사이트솔루션이 중남미에서 체결한 전동지게차 공급 계약 중 역대 최대 규모다.

이번 수주는 중남미 지역의 전동화 전환 수요를 조기에 포착한 결과다. HD현대사이트솔루션은 고객사의 노후화된 디젤 지게차 교체 시점을 파악해 작업환경에 최적화된 제품을 제안하고, 현지 서비스 역량을 앞세워 이번 수주를 이끌었다.

HD현대사이트솔루션은 고객 니즈에 맞춰 전 제품에 기존 납산 배터리 대비 수명은 약 2.5배 길고, 충전 속도는 약 3배 빠른 고성능 리튬이온 배터리를 탑재했다. 운행 상태, 배터리 잔량, 정비 이력을 온라인으로 실시간 확인할 수 있는 스마트 장비 관리 시스템도 탑재했다.

관련기사

HD현대사이트솔루션의 중남미 지역 산업차량 판매는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 올해 약 1천200대 수준 판매량을 기록하며, 2020년 570대에서 두 배 이상 증가했다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 “북미 중심의 판매 구조를 신흥시장으로 확장하며 글로벌 포트폴리오를 다변화하고 있다”며 “향후 현지 딜러망을 기반으로 판매·서비스·교육 체계를 강화해 신흥시장 주요국의 전동화 전환 수요에 선제 대응하겠다”고 말했다.