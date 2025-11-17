강관구 엘비엠 "런뮤, 누구나 일하고 싶은 브랜드 되겠다"

직원 과로사 의혹을 빚었던 런던베이글뮤지엄 운영사 엘비엠(LBM)이 근로환경 전면 개선에 나선다.

회사는 17일 ▲인력 구조 개편 ▲근로시간 관리 강화 ▲안전보건 체계 재정비 등을 골자로 하는 전사적 혁신 계획을 발표했다.

강관구 엘비엠 대표는 “구성원과 고객께 실망을 드린 점 깊이 사과한다”며 “근로환경을 근본부터 다시 점검하고 안전하고 지속 가능한 일터를 만들겠다”고 밝혔다.

런던베이글뮤지엄 매장 전경.(사진은 기사와 관련없음)

엘비엠은 우선 12월 중 HR 전문가를 영입해 근로계약 및 인사제도를 재정비한다. 3개월 수습 후 장기 근속을 전제로 한 전환형 계약제 도입을 검토하고, 외부 전문 컨설팅을 통해 정규직 비율도 확대한다는 계획이다.

또 본사 차원의 ‘즉시 지원 팀’을 운영해 매장 인력 공백 시 즉각 투입될 수 있도록 하고, 성수기에는 기존 대비 1.5배로 인력을 늘려 현장 부담을 줄일 방침이다.

근로시간 관리도 강화한다. 기존 스케줄표·연장근무 기록 확인 절차에 더해 매장 마감 시간의 보안시스템 데이터를 의무 검증에 포함하고, 본사가 익일 전 매장의 실제 근무 종료시간을 직접 확인한다. 내년 상반기에는 지문인식 기반 ERP 시스템을 도입해 실시간 근무기록을 관리한다.

안전보건 체계 역시 재구축한다. 안전보건관리 담당자 교육을 강화하고 매장 정기 모니터링을 실시하며, 직원 단체상해보험 가입을 진행 중이다. 산재 발생 원인을 월 단위로 분석·관리하며 예방 중심의 대응 체계를 마련한다는 방침이다.

강관구 대표는 “전사적 개선 노력을 통해 구성원들이 자부심을 느끼며 일할 수 있는 기업으로 거듭나겠다”며 “누구나 일하고 싶은 브랜드로 다시 신뢰받을 수 있도록 변화를 멈추지 않겠다”고 말했다.