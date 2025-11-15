"기업-대학 힘 합쳐 실무 SW인력 양성"...KSEB 4기 130여명 수료

한국인공지능·소프트웨어산업협회 최석윤본부장, 성균관대학교 신재식교수, 경기대학교 김남기교수, 인하대학교 권장우교수, 신세계아이앤씨 강승근팀장 등 내외빈과 교육생, 기업체 멘토들이 기념촬영을 하였다.

국내 IT 산업의 지속적인 성장을 위해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 '대학·기업협력형 SW아카데미 사업(과제명 K-Software Empowerment BootCamp)' 4기 수료식이 14일 서울 성암아트홀에서 성황리에 열렸다.

이번 부트캠프는 성균관대학교(주관대학), 경기대학교, 인하대학교, 신세계아이앤씨가 컨소시엄을 구성해 운영했다. 기업과 대학이 협력해 실무 중심 SW 인재를 양성하는 것을 목표로 했다.

이번 수료식에서는 10개월간의 체계적인 교육과정을 수료한 130여명의 성균관대, 경기대, 인하대 등 경인지역 대학생들이 함께해 SW 산업 인재로 한 발짝 다가가는 순간을 기념했다. 행사는 ▲축사 및 격려사 ▲최종성과 발표 및 우수사례 발표 ▲우수 교육생 시상식 및 수료증 수여 ▲특별강연 순으로 진행됐다.

올해 'KSEB' 교육 과정은 ▲AI·데이터 기반 서비스 개발 ▲클라우드 및 백엔드 엔지니어링 ▲프론트엔드 UX 개발 ▲산업별 프로젝트 실습 등 기업 현장 수요를 반영한 집중형 부트캠프 과정으로 운영됐다.

약 150명의 교육생이 참여해 10개월간의 집중 교육과 산학 프로젝트, 프로젝트 경진대회(K-SoftVation Showcase)를 수행했다. 다수 팀이 실제 기업 멘토링을 통해 우수한 프로젝트 결과물을 만들었고, 시제품을 완성하거나 기업 연계형 채용 제안을 받는 등 의미 있는 성과를 거뒀다.

수료식에는 한국인공지능·소프트웨어산업협회 최석윤 본부장이 참석해 수료생들을 격려하고 시상했다. 개인 우수상 수상자는 한국인공지능·소프트웨어산업협회장상으로 총 8명의 우수 교육생들이 선정, 상을 받았다. 또 산학협력 기업 멘토단이 참석해 성과 공유회 및 네크워킹 세션을 진행했다. 수료생들의 취업을 지원하기 위해 C&F시스템, 와이즈스톤, 웹캐시, 올포랜드, 쿠팡 등과 취업 지원 활동도 추진했다.

성균관대학교 김광수교수(총괄책임자)는 “KSEB는 단순히 교육 프로그램을 넘어 대학과 기업이 함께 차세대 AI·SW 인재를 육성하는 새로운 모델”이라며 “이번 과정을 통해 배출한 수료생들이 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 기술력과 문제 해결 역량을 발휘하길 기대한다”고 밝혔다.