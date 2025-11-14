"복지행정 전주기 업무 AI로 지원"...메타빌드, 30억 사업 착수

AI·연계 전문기업 메타빌드(대표 조풍연)는 ‘AI 기반 대국민 복지안내 솔루션 개발 및 실증’ 착수보고회를 개최, 복지행정의 전주기 업무를 지원하는 '차세대 복지행정 AI 플랫폼 구축 사업'을 본격 시작한다고 14일 밝혔다. 이번 착수보고회에는 주관기관 및 지자체, 기술참여기관 관계자들이 참석해 사업 추진방향과 실증계획을 공유하고, 복지행정의 AI 전환을 위한 협력체계를 가동했다.

이 사업은 과학기술정보통신부와 전담기관인 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 부처협업 기반 AI확산 사업(공공 AX프로젝트) 일환이다. 총사업비 30억 원 규모로 2026년까지 2년간 추진한다. 메타빌드는 이번 과제를 통해 복지급여 신청부터 사후관리까지 이어지는 복지행정 전주기 업무를 지원하는 AI 기반 솔루션을 개발하고, 대규모·수도권·중규모·소규모 등 다양한 유형의 시범 지자체를 대상으로 현장 실증을 수행한다.

(왼쪽부터) 오강탁 메타빌드 본부장, 전성배 메타빌드 AI총괄대표, 함승목 한국사회보장정보원 과장, 권순형 복지부 사무관, 송세헌 메타빌드 실장, 김유리안나 웰로 대표, 허영준 정보통신산업진흥원 책임이 착수보고 기념촬영을 했다.

이 사업은 공공행정 전반에 LLM, RAGOps, Agent/MCP(Model Context Protocol), OCR, document AI 등 생성형 인공지능을 도입하는 대표적 공공 AX 사업이기도 하다. 행정현장 데이터를 기반으로 국민이 체감할 수 있는 AI복지서비스 혁신을 목표로 했다. 1차연도(2025년)에는 AI 복지행정 데이터 구축, AI 서비스 설계, AI 인프라 및 개발환경 조성 등을 구축하고, 2차연도(2026년)에는 사회보장급여 신청서 및 제출서류, 개인별 소득·재산·보장·자격 정보 등 약 120만 건의 데이터를 기반으로 실증을 진행한다.

관련기사

메타빌드는 자체 개발한 ‘LLaMON AX’ AI통합플랫폼을 적용해 신속하게 품질을 검증하면서 실증한다. ‘LLaMON AX’는 대규모 언어모델(LLM), Advanced RAG 기반 하이브리드 검색, 문서인식 기반 document AI, 업무별 지능형 에이전트(Agent AI) 서비스, 외부시스템 연계용 MCP 허브 등 최신 AI기술을 국내 최초로 통합한 솔루션이다. 이를 통해 복지급여 신청서류 자동분석, 맞춤형 복지서비스 추천, 행정담당자 업무지원, 복지정보 통합검색 등 국민과 공무원이 함께 체감하는 AI 행정서비스를 구현한다.

메타빌드 전성배 AI총괄대표는 "이번 사업은 단순히 기술개발이 아니라, AI가 실제 행정현장에서 국민과 공무원을 돕는 실증형 프로젝트”라며 “메타빌드의 AI플랫폼 풀스택 제품 역량과 민관 협력모델을 바탕으로 복지행정의 AX 전환을 선도하겠다”고 밝혔다