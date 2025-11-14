KFC "다점포 점주 27%로 늘어"

KFC가 체계적인 가맹 시스템과 상생 중심 운영을 앞세워 다점포 점주를 빠르게 확대하고 있다.
16일 KFC에 따르면 첫 다점포 점주가 탄생한 지 1년여 만에 전체 가맹점의 약 27%가 다점포로 전환한 것으로 나타났다.
현재 KFC는 전국 주요 지역에 총 30개의 가맹점을 운영 중이며, 이 중 8개 매장이 다점포 점주가 운영하는 매장이다. 점주 1명이 2개 매장을 동시에 운영하는 사례가 꾸준히 늘고 있다는 설명이다.
다점포 점주들은 KFC를 선택한 이유로 ‘체계적인 시스템’을 가장 먼저 꼽는다. KFC는 매장 입지 분석, 교육, 인력 운영, 오픈 지원까지 전 단계에서 본사의 표준화된 프로세스를 제공한다. 데이터 기반의 상권 분석, 표준 매뉴얼, 현장 트레이너의 밀착 코칭 등으로 초보 창업자도 빠르게 매장을 안정화할 수 있다는 평가다.
문정역점과 청구점을 운영하는 김재민 점주는 “조리부터 서비스, 물류까지 일관된 표준 시스템이 갖춰져 있어 매장이 늘어나도 품질과 효율을 유지할 수 있다는 확신이 있었다”며 “비·성수기 구분 없이 안정적으로 매출이 유지되는 구조도 다점포 운영을 결심하게 된 중요한 이유”라고 말했다.
KFC는 다점포 점주의 출점을 돕기 위해 가맹 교육비·시공 감리비 면제, 초기 오픈 비용 및 시스템 지원 등 약 1천400만 원 상당 혜택도 제공한다.
본사와 점주 간 파트너십 역시 다점포 확대 배경으로 꼽힌다. 군산롯데마트점과 익산롯데마트점을 운영하는 서민찬·정영예 점주는 “창업이 처음이었지만 어려움이 생길 때마다 본사 지원팀이 빠르게 대응해줘 안정적으로 운영할 수 있었다”고 전했다.
KFC 관계자는 “다점포 점주의 증가는 브랜드 신뢰도와 수익 구조의 안정성을 보여주는 핵심 지표”라며 “앞으로도 점주와 함께 성장하는 브랜드를 목표로 전문적인 가맹 지원과 상생 경영을 강화하겠다”고 말했다.