KFC "다점포 점주 27%로 늘어"

KFC가 체계적인 가맹 시스템과 상생 중심 운영을 앞세워 다점포 점주를 빠르게 확대하고 있다.

16일 KFC에 따르면 첫 다점포 점주가 탄생한 지 1년여 만에 전체 가맹점의 약 27%가 다점포로 전환한 것으로 나타났다.

현재 KFC는 전국 주요 지역에 총 30개의 가맹점을 운영 중이며, 이 중 8개 매장이 다점포 점주가 운영하는 매장이다. 점주 1명이 2개 매장을 동시에 운영하는 사례가 꾸준히 늘고 있다는 설명이다.



KFC 매장.(사진=지디넷코리아)

다점포 점주들은 KFC를 선택한 이유로 ‘체계적인 시스템’을 가장 먼저 꼽는다. KFC는 매장 입지 분석, 교육, 인력 운영, 오픈 지원까지 전 단계에서 본사의 표준화된 프로세스를 제공한다. 데이터 기반의 상권 분석, 표준 매뉴얼, 현장 트레이너의 밀착 코칭 등으로 초보 창업자도 빠르게 매장을 안정화할 수 있다는 평가다.

문정역점과 청구점을 운영하는 김재민 점주는 “조리부터 서비스, 물류까지 일관된 표준 시스템이 갖춰져 있어 매장이 늘어나도 품질과 효율을 유지할 수 있다는 확신이 있었다”며 “비·성수기 구분 없이 안정적으로 매출이 유지되는 구조도 다점포 운영을 결심하게 된 중요한 이유”라고 말했다.

KFC는 다점포 점주의 출점을 돕기 위해 가맹 교육비·시공 감리비 면제, 초기 오픈 비용 및 시스템 지원 등 약 1천400만 원 상당 혜택도 제공한다.

본사와 점주 간 파트너십 역시 다점포 확대 배경으로 꼽힌다. 군산롯데마트점과 익산롯데마트점을 운영하는 서민찬·정영예 점주는 “창업이 처음이었지만 어려움이 생길 때마다 본사 지원팀이 빠르게 대응해줘 안정적으로 운영할 수 있었다”고 전했다.

KFC 관계자는 “다점포 점주의 증가는 브랜드 신뢰도와 수익 구조의 안정성을 보여주는 핵심 지표”라며 “앞으로도 점주와 함께 성장하는 브랜드를 목표로 전문적인 가맹 지원과 상생 경영을 강화하겠다”고 말했다.