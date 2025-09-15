KFC, ‘징거 더블다운 통다리’ 앞세워 고객 참여형 행사 진행

KFC가 고객 투표를 통해 진행되는 참여형 이벤트 ‘KFC 더 매치: 영웅의 자격’을 9월 15일부터 19일까지 공식 앱에서 단독 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 앞서 두 차례 치킨 그룹에 패배한 버거 그룹이 마지막 히든 카드로 ‘징거 더블다운 통다리’를 내세워 검증받는 형식이다.

이벤트는 토너먼트 방식으로 치러지며, ‘징거 더블다운 통다리’는 첫 라운드에서 ‘업그레이비 타워’와 맞붙은 뒤 치즈 징거 통다리, 클래식 징거 통다리, 징거타워 순으로 대결한다. 다만 징거 더블다운 통다리가 패배할 경우 토너먼트는 즉시 종료된다.

(사진=KFC)

각 매치 투표에 참여한 고객에게는 발급 당일 사용 가능한 할인 쿠폰이 지급되며, 라운드가 거듭될수록 할인 폭이 커진다. 흥미로운 매치 스토리와 실질적 혜택을 결합해 소비자에게 색다른 경험을 제공한다는 것이 KFC의 설명이다.

‘징거 더블다운 통다리’는 빵 대신 두 장의 치킨 필렛을 사용한 독창적 콘셉트의 버거로, 국내 소비자 선호도가 높은 닭다리살 필렛을 적용했다. 해시브라운, 치즈, 베이컨, 딥치즈소스와 살사소스가 어우러져 풍성한 맛을 구현했다.

관련기사

앞서 진행된 1·2차 ‘더 매치’ 캠페인은 누적 61만건의 투표를 기록하며 호응을 얻은 바 있다. KFC는 이번 3차 이벤트를 통해 브랜드 경험을 강화하고 소비자 참여를 유도한다는 계획이다.

KFC 코리아 관계자는 “고객들의 성원에 힘입어 더욱 흥미로운 매치와 풍성한 혜택을 준비했다”며 “많은 고객이 즐겁게 참여하고 직접 혜택을 체감할 수 있길 바란다”고 말했다.