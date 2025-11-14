펩시코, 치토스·도리토스 ‘무색소 버전’ 출시…건강 이미지 강화 나서

펩시코가 자사의 대표 스낵 브랜드 치토스와 도리토스에서 인공색소를 제거한 제품군을 새로 출시한다.

13일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 새 제품명은 ‘심플리 NKD(Simply NKD)’로, 기존의 선명한 주황색 대신 자연스러운 연노랑색이다. 색소만 제거하고 맛은 기존과 동일한 것이 특징이다.

이에 대해 펩시코 미국 식품 부문 CEO 레이첼 페르디난도는 해당 제품이 소비자 트렌드에 따라 만든 제품은 아니지만, 건강한 선택지를 늘리기 위한 시도라고 말했다.

펩시코가 판매하는 색소를 제거한 심플리 제품군.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

이번 조치는 미 보건장관 로버트 F. 케네디 주니어가 주도하는 ‘메이크 아메리카 헬시 어게인(Make America Healthy Again)’ 캠페인과 맥을 같이 한다. 해당 운동은 식품업계 전반에 인공색소와 첨가물 사용을 줄이고, 천연 원료 중심의 식단으로 전환할 것을 촉구하고 있다.

펩시코는 이미 인공색소를 제거한 ‘심플리(Simply)’ 라인을 운영 중이지만, 이번 ‘NKD’ 시리즈는 기존 제품과 같은 맛과 향을 유지한 첫 사례다. 신제품은 오는 12월 1일부터 미국 내 매장에 순차 출시되며, ‘NKD 플레이밍 핫 치토스’는 흰색 가루, ‘NKD 나초치즈 도리토스’는 일반 콘칩 색상으로 판매된다.

외신에 따르면 회사는 시각적 선입견을 차단하기 위해 빨간 조명 아래에서 시식 테스트를 진행했으며, 눈을 감고 먹으면 기존 제품과 식감과 풍미가 완전히 같다는 평이 있었다고 페르디난도 CEO는 설명했다.

미국 내에서는 색소 제거 제품의 흥행이 늘고 있지만, 일부 기업은 실패 사례도 있다.

제너럴밀스는 2017년 천연색 버전의 ‘트릭스 시리얼’이 외면받자 인공색소를 다시 사용했고, 펩시코의 투명 콜라 ‘크리스털 펩시’도 1990년대에 실패한 바 있다.

식품 과학자 르네 레버는 제품의 색은 소비자의 맛 인식과 신선도 판단에 직접적인 영향을 주며, 밝은 색의 제품은 덜 맛있다고 느끼는 경향이 있다고 말했다.

관련기사

그러나 펩시코는 소비자 인식이 변하고 있다고 본다. 페르디난도 CEO는 소비자들이 성분이 단순하고 투명한 식품을 원하며, 회사의 이번 신제품은 그 흐름에 맞는 진화라고 강조했다.

펩시코는 이번 신제품을 약 8주 만에 개발했으며, 향후 단백질 강화 제품과 ‘클린 라벨’(첨가물 최소화) 스낵 확대에도 속도를 낼 계획이다.