레이즈, ‘정크푸드’ 꼬리표 뗀다…천연 원료로 새 단장

미국 감자칩 대표 브랜드 ‘레이즈(Lay’s)’가 대대적인 변신에 나선다. 정크푸드 이미지를 벗고 천연 원료와 건강성을 강조한 브랜드로 탈바꿈하겠다는 구상이다.

9일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 펩시코는 올해 말부터 자사 스낵 부문 대표 브랜드 레이즈의 노란색 포장지에 ‘진짜 감자로 만들었습니다(Made with real potatoes)’라는 문구를 추가한다. 감자 원물 이미지도 전면에 배치한다.

펩시코는 일부 레이즈 제품의 조리유를 기존의 씨앗유·옥수수유에서 올리브유·아보카도유로 교체한다. 인기 제품인 ‘바비큐 맛’은 특유의 붉은 갈색을 내기 위해 사용하던 인공색소를 없애고, 천연 원료로 대체하기로 했다.

레이즈 새 포장. (사진=펩시코 홈페이지)

포장 역시 기존의 반짝이는 비닐 재질에서 무광 포장으로 바뀐다. 앞면에는 ‘인공 향료·색소 무첨가’를 강조하고 뒷면에는 창립자 허먼 레이가 처음 개발한 감자칩 제조법이 소개된다.

레이첼 페르디난도 펩시코 미국 식품사업부 최고경영자(CEO)는 “소비자들의 기대와 취향이 빠르게 변하고 있다”고 말했다.

이번 리브랜딩은 최근 실적 부진 속에서 체질 개선 압박이 커진 데 따른 조치로 풀이된다. 올해 들어 펩시코 주가는 약 9% 하락했으며 같은 기간 미국 증시는 상승세를 보였다. 이에 행동주의 투자사 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 펩시코 지분을 대거 확보하며 구조조정 등을 요구하고 있다.

펩시코는 이번 리브랜딩이 단순한 외형 변화가 아닌, 소비자 피드백에 기반한 본질적 혁신이라고 강조하며 개편으로 인한 제품 가격 인상 계획은 없다고 밝혔다.

관련기사

페르디난도 CEO는 “이번 개편은 변화를 위한 변화가 아니라, 소비자의 신뢰 회복을 위한 조치”라고 설명했다.

한편 이번 변화는 로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건장관이 주도하는 ‘건강한 미국 만들기(MAHA)’ 운동의 확산 흐름과 맞물린다. 미국 식품업계 전반이 인공첨가물과 씨앗유를 줄이는 ‘클린푸드’ 전환 경쟁에 속도를 내고 있다.