엔씨소프트 '신더시티', 마이크로소프트와 기술 협력...글로벌 서비스 역량 고도화

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 엔씨소프트가 마이크로소프트와의 기술 협력을 통해 신작 ‘신더시티(CINDER CITY)’ 개발에 혁신 기술을 적용한다.

14일 엔씨소프트에 따르면 엔씨 산하 개발 스튜디오를 이끌고 있는 배재현 빅파이어게임즈 대표와 마이크로소프트 제러미 홀렛 애저(Azure) 고객 신뢰 엔지니어링 총괄 부사장이 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 열린 지스타2025 현장에서 기술 협력 방안을 논의했다.

‘신더시티’는 마이크로소프트 ‘애저(Azure)’의 클라우드 인프라와 ‘애저 오픈AI’ 기반의 최적화 솔루션을 활용하여 ▲NPC 행동 모델링 ▲콘텐츠 추천 ▲실시간 로드 밸런싱(Load Balancing, 부하 분산) 등의 기술로 이용자 경험을 혁신할 계획이다.

배재현 대표는 “마이크로소프트 애저(Azure)의 게임에 최적화된 기술적 안정성과 인프라를 통해 신더시티의 글로벌 확장을 기대한다”며 “게임 개발뿐 아니라 운영, 마케팅 등 다방면에서 전략적 시너지를 만들어 갈 것”이라고 전했다.

제러미 홀렛 부사장은 “게임은 단순한 콘텐츠를 넘어 안정성과 복원력이 핵심 경쟁력인 주요 산업군”이라며 “뛰어난 기술력과 창의성이 돋보이는 신더시티 등 엔씨소프트 콘텐츠 개발에 마이크로소프트 애저의 기술적 기반을 적극 제공할 것”이라고 덧붙였다.

‘신더시티’는 내년 하반기 론칭을 목표로 개발 중인 오픈월드 택티컬 슈터 장르 신작 게임이다. 엔씨(NC)는 13일부터 16일까지 열리는 지스타2025에 ‘신더시티’의 시연 버전을 선보였다.