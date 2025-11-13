김택진 엔씨 대표 "이용자가 새로운 콘텐츠를 만든다…엔씨의 색으로 미래 열 것"

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 김택진 엔씨소프트 대표가 지스타 2025 개막 첫날 미래 비전을 제시했다.

김택진 대표는 13일 부산에서 열린 지스타 2025 오프닝 세션 무대에 올라 “오늘 이 자리까지 올 수 있었던 건 오랜 시간 엔씨를 지지해 준 게이머들과 업계 구성원들 덕분”이라며 감사 인사를 전하며 기조 발표를 시작했다.

그는 엔씨의 첫 지스타 메인 스폰서 참여가 “한국 게임산업을 위해 더 큰 책임을 지겠다는 의지”라고 강조하고 현재 게임 생태계를 “근본적인 변화를 겪는 시기”라고 규정했다.

김택진 대표는 “과거엔 몇몇 대작이 시장을 주도하고 플레이어는 그 흐름을 소비하는 형태였다”며 “하지만 지금의 이용자는 단순히 ‘플레이어’에 머물지 않는다. 시청하고, 공유하고, 창작하며, 자신의 경험을 새로운 콘텐츠로 확장하고 있다”고 말했다.

이어 “우리가 만든 게임이 출시될 때쯤 세상은 또 어떻게 바뀌어 있을까 고민하지만, 정답은 없다. 결국 게임사는 자기만의 색깔을 구축하는 것이 답”이라고 덧붙였다.

김 대표는 엔씨가 지향해온 게임 철학을 다시 한 번 분명히 했다.

그는 “엔씨는 1997년부터 승부의 결과보다, 게임 안에서 사람이 사람을 느끼는 경험을 만들어왔다”고 말하며 이용자 사이 관계·갈등·성장·추억을 핵심 가치로 제시했다.

아울러 “함께 웃고, 다투고, 성장하고, 기억되는 이야기. 그것이 우리가 만들고 싶은 즐거움”이라고 설명했다.

김택진 대표는 엔씨의 장기적 개발 방향성도 소개해 눈길을 끌었다.

김 대표는 “엔씨가 쌓아온 색을 더 다양한 방향으로 비추려 한다”며, MMORPG라는 엔씨의 본질적 강점을 유지한 채 슈팅·액션·서브컬처 등으로 장르적 확장을 선언했다.

특히 이날 공개된 ▲신더 시티 ▲타임테이커즈 ▲아이온2 ▲신규 글로벌 프로젝트 등은 이러한 변화의 일환이라고 소개했다. 그중 김 대표는 “오늘 세계 최초로 공개될 신규 프로젝트는 새로운 빛깔의 MMORPG를 향한 우리의 열정을 보여줄 작품”이라며 호라이즌 스틸프론티어스를 소개해 현장에서 이목을 끌었다.

김택진 대표는 게임이 갖는 정서적 힘을 강조하며 발표를 마무리했다.

그는 “지금 이 순간에도 누군가는 게임을 통해 위로받고 꿈을 꾸며 삶의 힘든 것을 녹여내고 있다”며 “지스타는 우리의 현재를 보여주는 자리가 아니라, 다가올 미래의 첫 장면을 여는 무대다. 그 장면이 영화처럼 생생하고 감동적이길 바란다”고 덧붙였다.