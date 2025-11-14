글로벌 보안 포티넷 3분기 영업이익률 37%...AI특허 500건 이상

글로벌 네트워크보안 융합 솔루션 전문기업 포티넷(북아시아 총괄 대표 체리 펑)이 3분기 실적을 발표했다. 영업이익률이 32%(GAAP 기준)로 3분기(9~11월) 사상 최고치를 경신했다. 비GAAP(Non-GAAP) 기준 영업이익률 역시 37%로 3분기 사상 최고 수준을 달성했다.

3분기 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 17억 2천만 달러(약 2조 4974억 원)를 기록했다. 제품 매출은 18% 증가한 5억 5930만 달러(약 8125억 원)를 달성했다. 총 청구액(수주 기준 매출액)은 14% 증가한 18억 1천만 달러(약 2조 6281억 원)를 보였다.

포티넷은 최근 다양한 분야에서 주목할 만한 성과를 거두며 시장 내 입지를 한층 강화했다. 올해 처음으로 발표된 ‘2025 가트너 매직 쿼드런트(Gartner® Magic Quadrant™)’ 하이브리드 메시 방화벽 부문에서 ‘실행 능력’ 항목 최고점을 받으며 리더(Leader)로 선정됐다.

체리 펑 포티넷 북아시아 총괄.

또 포티SASE(FortiSASE)는 대규모 SASE 솔루션 중 가장 빠르게 성장하고 있는 제품으로, 3분기 청구액이 전년 동기 대비 100% 이상 증가했다. 이는 기존 SD-WAN 고객이 몇 분 만에 SASE 기능을 손쉽게 활성화할 수 있는 유연한 전환 구조 덕분에 가능했다고 회사는 밝혔다.

포티넷은 AI 워크로드를 위한 업계 최초의 엔드투엔드(end-to-end) 프레임워크인 ‘시큐어 AI 데이터센터(Secure AI Data Center)’ 솔루션을 출시하며 차세대 AI 인프라 시장에서도 혁신을 이어가고 있다. 이 솔루션은 기존 대비 최대 69% 낮은 에너지 소비량과 대용량 네트워크 연결을 통해 AI 환경의 효율성을 대폭 향상시켰다.

또 AI 분야 연구개발(R&D)을 지속적으로 강화하며, 현재 500건 이상의 AI 관련 특허(등록 및 출원 중)를 보유하고 있다. 이를 기반으로 20개 이상의 AI 기반 보안 솔루션을 구현하며 포티넷의 기술 경쟁력을 뒷받침하고 있다.

아울러 포티넷은 미국의 저명한 시사주간지 뉴스위크(Newsweek)가 선정한 ‘가장 신뢰할 수 있는 기업(Most Reliable Companies)’ 순위에서 전체 300개 기업 중 16위에 오르며, 기술력과 기업 신뢰도 면에서 모두 높은 평가를 받았다.

포티넷은 4분기 매출을 18억 2500만~18억 8500만 달러(약 2조 6519억 원~2조 7382억 원)로, 영업이익률은 34.5~35.5%로 전망했다. 또 내년 2월말 끝나는 2025 회계연도 전체 매출은 67억 2천만~67억 8천만 달러(약 9조 7584억~9조 8456억 원), 영업이익률은 34.5~35.0% 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

포티넷 창립자이자 회장 겸 CEO인 켄 시(Ken Xie)는 “포티넷의 이번 3분기 성과는 혁신적인 기술력과 고객 중심 경영이 결합된 결과로, 다양한 산업과 규모의 기업에서 포티넷 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있다”며 “통합 운영체제인 FortiOS를 기반으로 방화벽과 SD-WAN 분야에서 리더십을 강화해온 포티넷은 SASE 시장에서도 빠르게 성장하고 있다. 차세대 방화벽, SD-WAN, SASE 기능을 통합한 ‘차세대 SASE 방화벽(New Generation SASE Firewall)’ 솔루션을 통해 고객이 엣지 환경에서도 유연하고 강력한 보안을 구현할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.