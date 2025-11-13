PCN, 'KMF 2025' 참여..."초저지연 XR 클라우드 컴퓨팅 기술 실증"

메타버스·XR 기술을 선도하는 피씨엔(PCN, 대표 송광헌)은 12~14일 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2025 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2025, Korea Metaverse Festival)’에 참가, 자체 개발 중인 ‘고품질, 초저지연 XR 클라우드 컴퓨팅 기술’을 공개한다. 이번 행사는 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)과 한국메타버스산업협회가 주관한다.

이번 전시는 피씨엔이 정보통신기획평가원(IITP) 지원으로 수행 중인 국가 R&D 과제 ‘고품질, 초저지연 XR 클라우드 컴퓨팅 기술 개발’의 핵심 성과를 가상융합 산업계에 선보이는 자리다. 국내 XR 생태계의 기술 경쟁력 제고를 위한 검증 무대이기도 하다.

피씨엔은 작년 'KMF 2024'에도 참가해 XR 클라우드 기술을 전시하며 관람객의 호응을 받은 바 있다.

피씨엔이 개발 중인 'XR 클라우드 기술'은 사용자 단말 성능에 구애받지 않고 고품질 콘텐츠를 실시간으로 제공할 수 있는 클라우드 기반 렌더링 구조가 핵심이다. 기존에는 고사양 GPU 장비가 필수였지만, 피씨엔의 기술은 렌더링을 클라우드로 오프로드(offload)하여 초저지연 스트리밍을 구현함으로써, 사용자의 몰입감과 접근성을 크게 높였다.

현 연구 단계에서는 ▲XR 콘텐츠의 초저지연 전송을 위한 최적화 인코딩 기술 ▲클라우드 네이티브 GPU 자원 효율화 기술 ▲멀티뷰 캐싱 및 부하 분산 기술 등을 중점 개발하고 있다. 이를 통해 사용자는 콘텐츠 품질 저하 없이 실시간으로 XR 환경을 체험할 수 있다.

이우성 피씨엔 연구총괄책임자는 “이번 KMF는 피씨엔이 추진 중인 XR 클라우드 기술의 실용성과 산업 적용 가능성을 검증할 기회”라며 “클라우드 컴퓨팅과 XR 기술 융합을 통해 국내 가상융합 생태계 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.

관련기사

피씨엔은 이번 'KMF 2025'에서 VOD 및 게임 분야의 XR 기술 활용 방안을 함께 선보일 계획이다. 이 기술은 VOD 콘텐츠의 초저지연 스트리밍과 실시간 상호작용형 게임 서비스에서 높은 그래픽 품질과 몰입감 향상 효과를 보여, XR 서비스 대중화의 핵심 기반으로 평가받고 있다.

특히 피씨엔은 XR 클라우드 기술이 게임과 미디어 산업의 경쟁력을 높이는 핵심 인프라가 될 것으로 보고 있다. 이를 통해 피씨엔은 클라우드 환경에서 고성능 그래픽 처리 자원을 효율적으로 활용할 수 있게 지원하며, 향후 게임·미디어 산업에서 XR 서비스가 차지하는 비중을 크게 확대할 주요 동력으로 작용할 전망이다.