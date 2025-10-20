PCN, ‘태국 우주 엑스포 2025' 참가...메타버스 기반 우주궤도 시각화 기술 선봬

피씨엔(PCN, 대표 송광헌)은 태국 정부의 우주·지구 정보 기술 개발 기구인 GISTDA가 주최해 이달 16~18일 방콕에서 열린 '2025 태국우주엑스포(Thailand Space Expo 2025)'에 참가, 자사가 개발 중인 ‘메타버스 기반 우주물체 궤도 정보 가시화 및 연동 기술’을 시연했다고 20일 밝혔다.

이번 전시는 피씨엔이 3차연도 연구개발로 진행 중인 국가 R&D 연구 과제의 주요 성과를 글로벌 무대에서 선보이는 자리로, 국내뿐 아니라 우주·방산 전문가들의 관심을 끌었다고 회사는 설명했다.

피씨엔의 기술은 위성 및 우주물체의 궤도 데이터를 실시간으로 수집·분석하고, 이를 메타버스 공간에서 3차원으로 가시화하는 것이 핵심이다. 3차연도 연구 단계에서는 ▲TLE 기반 다중 관측소 데이터 실시간 연동 ▲충돌 위험도 예측 알고리즘 고도화 ▲XR 클라우드 환경 내 협업 시각화 모듈 통합이 중점적으로 진행 중이다.

피씨엔이 선보인 메타버스 기반 우주 궤도 정보 시각화 기술 이미지.

특히 이 시스템은 공군 우주작전 부문의 SSA(Space Situational Awareness) 향상과 민·군 협업 대응 체계 강화를 목표로 하고 있으며, ‘위협 탐지–분석–의사결정–시각화–디브리핑’의 전 과정을 통합하는 방향으로 연구가 확장되고 있다.

피씨엔은 이미 미국(CES), 싱가포르(Big Data & AI World Asia) 등 해외 무대에서 초기 기술을 시연한 바 있으며, 이번 TSX 2025에서는 고도화된 프로토 타입을 공개했다. 현장을 찾은 방산 및 연구기관 관계자들은 “기술이 단순 시각화를 넘어, 우주상황인식 체계의 실제 운용 단계까지 고려된 수준”이라고 평가했다고 회사는 밝혔다.

채화종 연구책임자는 “이번 엑스포는 연구 3연차 기술이 실제 작전·훈련 환경에 접목될 수 있음을 검증받는 계기”라며 “피씨엔은 XR 및 데이터 시각화 역량을 기반으로, 국방·항공우주 분야의 지휘결심 체계 지원에 기여하겠다”고 말했다.

피씨엔은 이번 전시에서 '항공산단 메타버스(AeroSphere)'도 함께 소개한다. ‘에어로스피어’는 사천 항공산단을 3D로 구현해 기업 정보 조회, AI NPC 가상 홍보관, 다국어 회의/통역 기능 등을 제공하는 산업 협업 플랫폼이다.

피씨엔은 항공산단 메타버스 비즈니스 협업 플랫폼을 통해 글로벌 협업, 기업 홍보·수주 지원, 연구·교육 지원 등 다양한 활용 사례를 제시하고, 박람회 현장에서 산업·학계·군 관계자와의 새로운 협력 기회를 모색할 계획이다.