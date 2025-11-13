씨알케이, 코플랜드와 냉동기술 협력

상업용 냉동·냉장 기업 씨알케이는 글로벌 냉난방공조 솔루션 업체 코플랜드와 첨단 냉동 기술을 활용한 냉동기 개발 및 시장확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

양사는 ▲저온용 인젝션 기술 기반 스크롤 압축기 활용 냉동기 공동 개발 ▲기술 교육 및 엔지니어링 지원 ▲홍보물 및 정책자료 협업 등 첨단 냉동 기술을 기반으로 냉동 사업의 선진화 및 지속 가능 성장을 추진하기 위해 협력한다.

이번 업무협약은 씨알케이가 국내 상업용 냉동·냉장 시장에서 그간 축적해온 기술력과 코플랜드의 최첨단 압축기 기술을 결합해, 지속가능한 저온 냉동 인프라 구축 및 친환경 콜드체인 생태계 확산을 목표로 한다.

정재욱 코플랜드 부사장(왼쪽)과 김창수 씨알케이 대표(오른쪽)가 첨단 냉동 기술을 활용한 냉동기 개발 및 시장확대 협력을 위한 MOU(양해각서)를 체결하고 있다. (사진=오텍그룹)

특히 씨알케이는 ZFI 스크롤 압축기 등 코플랜드의 최신 기술을 활용한 프라임-Z 냉동기 제품 개발과 상용화를 주도하고, 국내 냉동·냉장 시장에서 고효율·고신뢰성 솔루션 확산을 견인한다.

씨알케이 프라임-Z 냉동기는 극한의 환경에서도 안정적인 냉동 성능을 유지하며, 에너지 효율을 극대화해 운영 비용 절감을 실현한다. 특히 대형마트, 물류센터, 리테일 매장 등 현장에서 문제로 지적된 소음 문제를 해결하기 위해 저소음 설계가 적용됐다.

컴팩트하고 경량화된 구조로 설계돼 좁은 설치 공간에도 유연하게 대응할 수 있으며, 디지털 압력 스위치 탑재로 정밀한 압력 제어가 가능하다. 5마력에서 최대 40마력까지 다양한 제품군으로 확대 출시될 예정이다.

ZFI 스크롤 압축기는 중·저온 환경에서도 안정적으로 운전 가능한 코플랜드의 차세대 고효율 압축기다. 베이퍼 인젝션 기술을 통해 냉각 효율과 내구성을 크게 향상시킨 제품이다. 도시형 냉동 창고, 리테일 매장, 경공업 등 환경에 적용 가능하다.

씨알케이는 친환경 저온 냉동 기술 분야에서의 도약을 통한 글로벌 리더십을 공고히 한다는 전략을 펼칠 계획이다. IoT 기반의 데이터 분석 역량을 기반으로 스마트 에너지 솔루션을 제품에 접목해 효율성과 사용 편의성을 극대화한다.

김창수 씨알케이 대표는 "국내 중대형 냉동기 시장은 품질관련 규정 및 기준이 없이 판매되어 왔다"며 "고효율 인버터 기술과 통합관제 시스템인 CRK 스퀘어를 통한 품질 안정성 확보를 통해 국내외 시장을 선도해 나가겠다"라고 말했다.