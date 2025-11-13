토요타, 美 배터리공장 가동 개시…"100억 달러 추가 투자"

일본 토요타 자동차가 미국 현지에서 배터리 생산을 본격화한다.

12일(현지시간) 토요타 북미법인은 미국 노스캐롤라이나주 리버티시의 토요타 배터리 제조시설이 공식 가동을 시작했다고 밝혔다. 토요타가 일본 외 지역에서 차량용 배터리를 생산하는 것은 이번이 처음이다.

토요타는 미국에서 생산하는 전기차에 세제 혜택을 제공하기로 한 조 바이든 전임 행정부의 인플레이션 감축법(IRA) 정책에 따라 2021년부터 총 140억 달러(약 20조6천억원)를 투자해 차량용 배터리 공장을 건설했다.

토요타 미국 노스캐롤라이나 배터리 공장 전경 (사진=토요타)

노스캐롤라이나 배터리 공장은 토요타의 일본 외 최초의 배터리 전용공장으로, 연간 30Gwh 규모 생산능력을 갖춰 하이브리드 차량과 플러그인하이브리드(PHEV), 전기차용 리튬이온배터리를 생산한다. 첫 생산 배터리는 하이브리드카 캠리, 코롤라 크로스, 라브4, 그리고 향후 출시될 신차 등에 탑재될 예정이다.

이날 토요타는 향후 5년 동안 미국 내 제조를 강화하기 위해 추가로 100억 달러(약 14조7천억원)를 투자할 것이라고 밝혔다. 자세한 투자 내용은 밝히지 않았지만, 생산라인 확장 등에 사용할 것으로 관측된다. 토요타는 해당 공장에서 최대 5천100개 신규 일자리 창출을 예상했다.

한편, 올해 3분기 토요타 미국 판매량은 9.9% 증가한 130대다. 모터 인텔리전스 데이터에 따르면 토요타는 미국 하이브리드차 시장 점유율 51%를 기록하며 선두를 달리고 있다.