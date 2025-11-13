하이트진로, ‘테라’ 크리스마스 에디션 출시

하이트진로는 크리스마스 시즌을 앞두고 ‘테라 크리스마스 에디션’을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번에 선보이는 ‘테라 크리스마스 에디션’은 눈 내리는 크리스마스 풍경과 맥주잔을 들고 있는 산타 캐릭터를 더했고 테라의 상징인 ‘리얼탄산’은 동그란 눈송이 형태로 형상화했다.

이번 에디션은 500㎖ 병과 453㎖ 캔으로 출시하며 이날부터 유흥채널과 전국마트를 통해 한정 판매한다.

테라 크리스마스 에디션. (제공=하이트진로)

출시를 기념해 하이트진로는 유흥 및 가정 채널에서 ‘해피 크리스마스 위드 테라(Happy Christmas with TERRA)’ 캠페인을 진행한다. 크리스마스 시즌 분위기에 맞춘 다양한 온·오프라인 이벤트를 통해 소비자와의 소통을 강화하고, 연말 시장에 활기를 더할 예정이다.

유흥채널에서는 월트리(wall tree) 포스터와 크리스마스 컬러 머리끈 증정 이벤트로 현장 분위기를 높이고, 가정채널에서는 단독 매대 및 LED 디스플레이와 함께 ‘테라 크리스마스 변온잔 증정 행사’를 진행한다.

온라인에서는 유튜브와 인플루언서 테라 산타 협업 콘텐츠를 제작해, 크리스마스 홈파티의 즐거움을 확산시켜 소비자와의 접점을 넓혀나갈 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “’테라 크리스마스 에디션’은 따뜻한 연말 감성을 테라의 청정한 이미지와 결합해 준비한 선물 같은 제품”이라며 “현장 이벤트부터 온라인 콘텐츠까지 다양한 채널을 통해 소비자들이 테라와 함께 행복한 크리스마스를 경험하길 바란다”고 말했다.