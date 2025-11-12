클리 "단독주택 관리 공백과 유휴화 문제 동시 해결"

지디넷코리아는 서울대 공대 및 SNU공학컨설팅센터가 주식회사 동서와 함께 유망 스타트업의 투자 유치 준비를 돕는 기술창업 전문 프로그램인 'SNU-동서 스타트업 프로듀스 34'의 6기 기업에 선정된 스타트업 6곳을 하나씩 소개합니다. 'SNU-동서 스타트업 프로듀스 34'는 주식회사 동서 김석수 회장이 기부한 발전기금으로 2021년부터 시작했습니다. [편집자 주]

클리는 단독주택 관리 공백과 유휴화 문제를 동시에 해결하기 위한 목적으로 설립한 프롭테크 스타트업이다. 글로벌 종합 부동산서비스 기업의 공유경제 사내벤처에서 출발, 2022년 스핀오프했다. 단독주택 관리 서비스 ‘단독주택 관리사무소’와 공유 세컨하우스 플랫폼 ‘마이세컨플레이스’를 운영하고 있다.

박찬호 클리 대표는 회사 설립 배경에 대해 "공간 운영 효율화를 추진하며 IT·IoT 기술의 중요성을 체감했고, 이를 계기로 기술 중심의 프롭테크 기업으로 전환했다"면서 "코로나19 이후 증가한 자연친화적 주거 수요에 대응해 ‘마이세컨플레이스’를 론칭했고, 본엔젤스벤처파트너스 투자를 계기로 독립했다"고 밝혔다.

회사 이름 '클리(QLI)'는 ‘Quality of Life’의 약자다. 삶의 질을 높이는 일을 기업의 핵심 가치로 삼고 있다는 의미다. 박 대표는 "사용하지 않는 시간과 공간에 새로운 가치를 더해 사람들이 더 나은 환경에서, 더 의미 있게 공간을 경험하도록 돕는다"면서 "공간 변화가 곧 삶의 변화를 이끈다는 믿음 아래, 새로운 주거 라이프스타일을 제시하고 있다"고 말했다.

박찬호 클리 대표

이어 "클리는 획일적인 아파트 중심 주거 구조 속에서 단독주택 가치를 회복하고, 사람들이 자연과 가까운 삶을 누릴 수 있도록 새로운 주거 방식을 제안한다"면서 "현재 단독주택 시장은 관리·중개·시공·운영이 파편화돼 진입장벽이 높고 정보 비대칭이 심각하다. 우리는 이를 통합 관리·운영 시스템으로 해결해 도시와 지방, 소유와 사용을 연결하고, 단독주택을 실제 삶의 공간으로 재활성화하고자 한다. 이를 통해 단독주택 거주자의 불편을 줄이고, 유휴 자산을 되살리며, 다양한 주거 선택지가 공존하는 지속가능한 주거 생태계를 만들어간다"고 강조했다.

클리는 단독주택의 ‘사용하지 않는 집’과 ‘거주 중인 집’을 아우르는 솔루션을 제공한다. 이 솔루션은 첫째, ‘마이세컨플레이스’는 사용하지 않는 단독주택을 공유 세컨하우스로 전환해 임대·운영을 지원한다. 리모델링, IoT 원격 관리, 정산까지 아우르는 통합 관리 시스템이 강점이다.

둘째, ‘단독주택 관리사무소’는 실거주 단독주택을 위한 전문 관리 서비스로, 정기점검·조경·집수리 등 맞춤 관리와 자산 중심의 관리 체계가 차별화 요소다.

셋째, 두 서비스를 연결하는 데이터 기반 플랫폼을 구축 중이며, 향후 단독주택 시장의 ‘엔카’ 역할을 목표로 하고 있다.

국내 단독주택 시장은 약 260만 채, 연간 약 13만 건의 거래가 일어나는 매우 큰 규모다. 하지만, 아파트 중심 문화 속에서 정보·제도는 사각지대에 놓여 있다. 박 대표는 "관리·수리·리모델링 등 각 분야가 영세하고 파편화된 사업자 중심으로 운영되고 있어 단독주택의 전 생애주기를 통합 관리하는 통합 솔루션은 부재한 상황"이라면서 "클리는 단독주택의 ‘사용하지 않는 집’과 ‘거주 중인 집’을 모두 포괄하는 국내 유일의 팀이다. 임대–운영–관리–매각을 연결한 End-to-End 밸류체인을 구축해 나가고 있으며, 축적한 데이터를 기반으로 운영 표준과 디지털 인프라를 선도적으로 구축하고 있다"고 들려줬다.

클리는 거주형 단독주택과 비거주형 세컨하우스를 아우르는 고객층을 확보하고 있다

클리는 거주형 단독주택과 비거주형 세컨하우스를 아우르는 고객층을 확보하고 있다. ‘단독주택 관리사무소’는 수도권 고가 단독주택 실거주를 대상으로 정기관리·시공·모니터링 서비스를 제공한다. 또 ‘마이세컨플레이스’는 양평·강화·제주 등 지역의 세컨하우스를 공유형 임대 자산으로 운영하며, 도시 거주 가족·시니어·기업 복지 고객에게 주거 품질과 자산 가치를 함께 관리하는 모델을 제공한다.

올해 클리는 단독주택 자산 확대에 집중하고, 내년에는 신뢰 기반의 단독주택 매각 서비스를 새로 선보일 예정이다. 직접 관리해 온 주택의 사용 이력, 유지보수 내역, 설비 상태, IoT 모니터링 데이터를 기반으로 투명하고 검증 가능한 매각 서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 신뢰 가능한 단독주택 거래 환경을 구축하고, 시장의 거래 구조를 혁신하는 것을 목표로 하고 있다.

박 대표는 "클리는 서울대학교 건축학과 선후배를 중심으로, 건축·부동산·공간 운영·공유경제 전문가로 구성된 팀"이라면서 "건축사·전문건설업·공인중개사 자격 보유 인력이 함께하며, 시도와 실패를 존중하고 문제 해결에 집중하는 문화를 지향한다"고 설명했다.

클리는 해외 교포 고객의 실질적인 수요를 기반으로 해외 진출도 준비하고 있다. 이미 국내 단독주택을 보유한 교포 고객들로부터 운영·관리 대행 요청을 받고 있으며, 이를 토대로 관리 서비스 실증을 진행 중이다. 향후에는 교포 및 해외 거주자를 대상으로 장기 체류형 공유 세컨하우스 모델을 확대해 본격적인 해외 시장 진출로 이어갈 계획이다.

회사는 본엔젤스벤처파트너스, 제이비(JB), 크립톤, MYSC 등 주요 투자사의 투자를 유치했다. 한국관광공사 성장관광벤처, 중기부 창업도약패키지, TIPS R&D 프로그램 등에도 선정됐다. 박 대표는 "단기적으로 관리·운영 자산 100채 달성을 목표로 하며, 장기적으로는 1만 채 규모의 부동산 자산 플랫폼으로 성장해 임대·운영·금융상품으로의 확장 가능성을 모색하고 있다"고 짚었다.

관련기사

이어 회사의 중장기 비전에 대해 "단독주택의 관리·공유·매각을 아우르는 통합 플랫폼으로 성장하고 싶다"면서 "단순한 중개나 관리 대행을 넘어, 운영 중심의 프롭테크 기업으로 확장하고 있다. 소유자에게는 관리와 수익화의 대안을, 이용자에게는 아파트 밖의 새로운 삶을, 지역사회에는 지속가능한 주거 생태계를 제공하는 기업이 되는 것이 목표"라고 밝혔다.

단독주택은 직접 운영해 본 사람만이 알 수 있는 고유한 어려움이 있다는 박 대표는 "클리는 이러한 현실적인 문제를 실제 현장에서 해결하며, 신뢰할 수 있는 해법을 제시하고 있다. 주변에 단독주택을 소유한 분들이 있다면, “이런 회사가 있다”는 한마디가 누군가에게 실질적인 도움이 되는 시작이 될 것"이라고 말했다.