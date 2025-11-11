원디그리 "유리통창 빌딩 햇빛 자율 제어...실내쾌적과 에너지 절감"

지디넷코리아는 서울대 공대 및 SNU공학컨설팅센터가 주식회사 동서와 함께 유망 스타트업의 투자 유치 준비를 돕는 기술창업 전문 프로그램인 'SNU-동서 스타트업 프로듀스 34'의 6기 기업에 선정된 스타트업 6곳을 하나씩 소개합니다. 'SNU-동서 스타트업 프로듀스 34'는 주식회사 동서 김석수 회장이 기부한 발전기금으로 2021년부터 시작했습니다. [편집자 주]

원디그리(OneDegree)는 AIoT 기반 실내 일사(日射) 자율제어 솔루션 전문 기업이다. 유리 통창 빌딩 내 직달일사의 유입과 차단을 인위적 개입 없이 최적으로 제어함으로써 실내 쾌적도 향상과 에너지 절감을 동시에 구현해주는 스타트업이다. 올 4월 설립했다. 회사의 모토는 'Turn the blind by One Degree, change the World by One Degree.'다.

윤대원 원디그리 대표는 "우리 회사는 유리 통창 빌딩에서 햇빛으로 인해 발생하는 모든 문제를 해결하는 것을 목표로 설립했다"면서 "유리 통창 빌딩은 단순히 심미성이 우수할 뿐 아니라 공사기간과 비용상의 매우 큰 이점을 갖고 있어 세계적으로 각광받고 있는 건축 양식이며 계속해서 가파르게 증가하고 있다. 통창 빌딩이 많아질수록 자연스레 창문이 많아지고, 햇빛이 실내 공간에 주는 영향이 커진다. 그러나 이를 제대로 해결하는 솔루션이 부재, 이러한 문제를 AIoT 기술로 해결할 수 있다는 확신을 갖고 원디그리를 창립했다"고 밝혔다.

회사 이름 원디그리(One Degree)는 직역하면 '1도'라는 뜻이다. 실내 일사를 제어하는데 가장 널리 쓰이고 있는 블라인드를 1도씩 돌려가면서, 우리가 살고 있는 세상을 1도씩 바꿔나가고자 하는 포부를 사명에 담았다.

흔히 스타트업은 현재의 페인포인트를 해결하고, 이를 통해 세상을 바꾸려는 벤처를 말한다. 원디그리가 본 페인포인트는 이렇다. 유리 통창은 상업공간 특성상 햇빛에 매우 취약하다. 상업공간에 설치돼 있는 차양(블라인드, 커튼 등)을 직원이 일일이 수동으로 제어하다보면 휴먼 에러가 필연적으로 발생하고, 이로 인해 그 공간의 고객들이 불쾌감을 겪게 된다. 이런 고객들의 불편한 경험의 누적은 상업공간 입장에서 장기적인 매출 감소라는 치명적인 문제로 이어진다. 윤 대표는 "이에 우리 원디그리는 ‘열려야 할 만큼 알아서 열리고, 닫혀야 할 만큼 알아서 닫히는’ AIoT 기반 실내 일사 자율제어 솔루션으로 이 문제를 해결하고자 한다"고 들려줬다.

윤대원 원디그리 대표

이 회사의 현재 주력 제품은 IoT 기반 Retrofit 블라인드 제어 모듈 ‘Lymo(라이모)’와 AI 기반 차양 제어 소프트웨어 ‘Lymo AI’다. HW와 SW 결합을 통해 최적의 실내 일사 제어를 구현하는 제품들이다. 원디그리가 주력하는 글로벌 스마트 빌딩 시장은 연평균 복합성장률 25%로 가파르게 증가하고 있다. 글로벌 스마트 차양 시장은 전체 시장의 15% 내외를 차지하고 있는데, 연 매출 2조원 대의 somfy(솜피)를 비롯한 글로벌 기업들이 선점하고 있다.

이들 경쟁사 제품과 비교해 원디그리 제품 특장점은 첫째, 매우 저렴하고 편리하다는 점이다. 기존 블라인드 교체 없이 설치돼 있는 블라인드를 그대로 활용한다. 수동 블라인드의 당김줄을 이 회사 모듈로 간단하게 갈아끼면 되는 'Retrofit' 방식을 사용한다. 시장 내 블라인드 제품과 80% 이상 호환하며 60초 미만의 짧은 설치시간과 타사 IoT블라인드 대비 1/2 내지 1/6의 비용 효율성을 자랑한다.

둘째, 실시간으로 환경을 인식해 자동화 수준이 높다. 창 밖을 향해 있는 카메라 모듈이 촬영한 이미지를 비전AI(Vision AI)가 판단해 실내 공간의 일사 유입 상태를 판단하고 예측한다. 더 이상 사람이 창 밖을 보고 “햇빛이 너무 눈부시게 들어오네” 혹은 “햇빛이 들어오지 않으니 블라인드를 열까”라는 고민을 하지 않아도 되는 것이다.

셋째, 완전 자율 동작이 가능하다. 기존 전동블라인드의 단순한 스케쥴링(9시에 개방, 14시에 폐쇄 등과 같은)과 비교해 자동화 수준이 월등히 높다. 기존 전동블라인드의 리모트컨트롤러 조작 방식에 비교해 편의성이 우수하다. 자율 동작 모드 외에 수동 모드를 통해 원하는 만큼의 개폐도 가능하다.

Lymo(Retrofit 모듈) 설치 후 테스트 장면.

원디그리는 서울대 전기정보공학부 출신 학·석·박사 엔지니어 3인이 AIoT 기술에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 설립한 스타트업이다. 윤 대표는 건축공학을 복수전공하며 건물 환경·에너지 분석에 이해가 깊다. 또 현대건설에서 실습하며 현장의 문제해결 능력도 갖췄다. 공동창업자 2인은 각각 AI/SW와 IoT/HW의 스페셜리스트로 소프트웨어와 하드웨어 개발에 전문성을 갖고 있다. 윤 대표는 "공주 한일고등학교에서 시작한 인연이 지금까지 이어지는 14년지기 우정은 우리 팀이 자랑하는 강력한 팀워크"라고 강조했다.

수출 계획도 갖고 있다. 향후 제품 고도화 후 성공적인 실증 데이터를 바탕으로 글로벌 시장에 본격 진출할 예정이다. 특히 싱가폴을 비롯한 동남아시아와 중동 지역처럼 강한 일사에 노출될 수 밖에 없는 지리적 특성을 가진 시장에 먼저 진출하려고 기회를 모색중이다.

원디그리는 SNU-Asan UniverCT 기후기술 창업혁신대전, SNUSV AC 프로그램, 서울창업센터 기술창업 경진대회에서 모두 최우수상을 수상하고 SNU 동서 프로듀스34 스타트업에서 은상, SNU 해동주니어 스타트업 데모데이에서 동상을 수상하며 성장 가능성을 입증받았다.

올 9월에는 신용보증기금의 Start-up NEST 18기에 선정, 안정적인 성장을 위한 추가 지원을 받고 있다. 또 2025년 '도전! K-스타트업'의 상위 15팀 내에 선발돼 왕중왕전에 진출한 상황이다.

윤 대표는 "당장 필요한 재원이 마련된 만큼 현재는 PoC(시험테스트)에 집중하며 고객의 이야기를 듣는 것에 몰두하고 있다. 실증 결과 및 고도화한 제품을 바탕으로 올 연말이나 내년초 폭발적 성장을 위한 시드(Seed) 투자를 유치할 계획"이라고 들려줬다.

회사의 중장기 비전에 대해 윤 대표는 "차양 자동화 솔루션을 기점으로 건물 실내 환경 자동화 시장에서 혁신을 선도하는 리더가 되고자 한다"면서 "급격한 기후위기로 인해 그 필요성이 더욱 강조되고 있는 건물 환경 및 에너지 자동화 솔루션을 제공하는 기업으로 성장, 건물 자체가 환경에 맞춰 살아 숨쉬는 미래를 앞당기고자 한다"고 밝혔다. 이어 "기술로 제어를 가능하게 하는 기술 역량을 넘어 인간과 공간, 그리고 서로의 상호작용을 깊이 이해함으로써 실제 사람들이 필요로 하는 솔루션을 제공하는 기업이 되고 싶다"고 덧붙였다.