"에이전틱AI, 연결의 완성"...'2025 한국IT서비스학회 추계학술대회' 성료

한국IT서비스학회(회장 이정훈 연세대 정보대학원 교수)는 12일 서울 한국과학기술회관에서 'AI 도시 구현을 위한 IT서비스 전략과 미래 과제'를 주제로 '2025 추계학술대회'를 성황리에 개최했다. 이번 학술대회는 정보통신산업진흥원과 공동으로 주최했다. 국내 주요 ICT 기관과 기업의 참여 속에 높은 관심을 모았다.

국내외 IT서비스 분야 산학연관 전문가들이 한자리에 모여, AI 기술이 주도하는 디지털 전환과 IT 서비스 역할, 그리고 도시 혁신을 위한 미래 방향을 논의했다.

김세웅 카카오 부사장 "에이전틱AI는 나를 중심으로 한 연결의 완성"

김세웅 카카오 부사장이 'AI 시대, 연결의 완성: Agentic AI로 진화하는 공공서비스'를 주제로 기조강연을 했다. 김 부사장은 AI가 공공서비스와 일상생활 전반에 미치는 변화를 통찰력 있게 제시했다. 특히 "정보와 사람, 사물이 모두 연결됐지만, 아직 조율하고 실행하는 지능은 시작 단계"라면서 "(AI가) 정보만 주던 AI에서, 사용자의 의도를 이해하고 직접 행동하는 AI로 진화했다"고 짚었다.

또 공공 영역 전반에서 AI가 행정의 효율과 판단력을 높여 혁신 속도 가속화에 기여할 것이라면서 "모두에게 동일하게 제공되던 것이, AI를 통해 상황과 필요에 맞게 연결되는 서비스로 진화했다"고 밝혔다. 본인이 속한 카카오가 국민 플랫폼으로 공공 혁신을 연결한다는 말도 덧붙였다. AX를 이뤄야 공공 혁신을 이룰 수 있고, 우리 앞에 남은 건 실행이라면서 "에이전트 증가로 높아진 복잡도를 AI가 스스로 조율하며 하나의 지능으로 통합하는 시대로 나아가고 있다"고 진단했다.

특히 기술이 아닌 사람을, 복잡함이 아닌 단순함을 연결하는 에이전틱AI의 시대가 왔다면서 "결국 에이전틱AI는 나를 중심으로 한 연결의 완성"이라고 강조했다.

행사는 총 7개 트랙과 28개 세션으로 구성됐다. 120여 편 이상의 AI 기반 디지털 서비스 최신 연구와 사례를 발표했다. 기술 진보에 따른 데이터 보안, 개인정보 보호 및 윤리적 이슈에 대한 논의도 이뤄졌다.

김세웅 카카오 부사장이 기조강연을 하고 있다.

한국IT서비스학회가 개최한 '2025 추계학술대회'가 12일 서울 한국과학기술회관에서 열렸다. 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이정훈 학회장 "AI가 구현할 미래 도시서 우리 삶과 공간 어떻게 변할 지 모색"

이정훈 학회장은 AI 기술이 산업과 일상 전반으로 확산하면서, 도시는 교통·에너지·환경·국방·생활·건강·의료 등 다양한 영역의 데이터와 Agentic AI 인공지능 모델을 기반으로 한 지능형 혁신 생태계로 빠르게 진화하고 있다면서 "이러한 변화의 흐름 속에서 IT서비스는 기술과 사회를 연결하고, 효율성과 포용성을 동시에 실현하는 핵심 동력으로 자리하고 있다"고 강조했다.

특히 AI가 구현할 미래 도시에서 우리의 삶과 공간이 어떻게 변화할 것인지, 그 방향을 함께 고민하고자 한다면서 스마트 인프라, 지능형 에너지 관리, 실시간 교통 및 환경 모니터링, 시민 맞춤형 공공 서비스 등 도시 전 영역에서 AI 기술이 사람과 사회를 연결하는 길을 함께 탐색하게 될 것이라고 내다봤다. 또 디지털 트윈과 도시 시뮬레이션, 생성형 AI 기반 서비스, ESG 연계형 AI 전략 등 다양한 주제를 통해 AI 기술의 실질적 가치와 사회적 파급력을 폭넓게 조망할 것이라고 덧붙였다.

이 회장은 지난주 회장 자격으로 세계 143개국, 800여 개 도시가 참여한 스페인 바르셀로나의 ‘스마트시티 월드 엑스포 콩그레스’에서 기조강연을 했다. "그 자리에서 한국의 AI 기반 스마트도시 정책과 다양한 성공 사례들이 큰 주목을 받았으며, 12년째 참석해온 제 경험 중에서도 어느 때보다 우리나라의 국제적 위상이 높아졌음을 실감할 수 있었다"면서 "오늘 이 자리가 학문적 성과를 공유하는 것을 넘어, AI가 인간 중심의 도시와 사회를 구현하는 방향을 함께 모색하는 실천적 장이 되기를 기대한다"고 역설했다.

이정훈 학회장이 개회사를 하고 있다.

김득중 NIPA 부원장 "지금 우리는 대한민국 미래 경쟁력 좌우할 변곡점"

박윤규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장은 김득중 부원장이 대독한 축사에서 "오늘 이 자리는 그간의 학문적 연구 결과를 바탕으로, 인공지능이 바꿔갈 미래의 산업, 기술, 정책을 함께 고민하고 모색하는 소중한 장이다. 지금 우리는 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 변곡점에 서 있다. 정부는 ‘AI 3대 강국 도약’을 국가 목표로 삼고, 전 산업과 공공·사회 전반에 걸쳐 AI를 확산 하고자 국가적 역량을 집중하고 있다"면서 "정보통신산업진흥원 역시 이러한 국가적 방향에 발맞춰, 대한민국이 자체 기술로 경쟁할 수 있는 AI 파운데이션 모델을 확보하고, 전국 어디에서나 GPU와 데이터 인프라를 활용할 수 있도록 AI 인프라를 구축하고자 노력하고 있다"고 들려줬다.

이어 제조, 의료, 물류, 법률, 공공 등 산업 전반에서 인공지능이 실제로 활용되고 확산되도록 AI전환 정책을 적극 추진하고 있으며, 실제로 국민이 체감할 수 있는 공공AI서비스와 제도 개선도 함께 추진하고 있다면서 "인공지능 정책 강화를 통해 우리가 얻고자 하는 목표는 분명하다. 모든 국민과 모든 산업이 인공지능을 자유롭게 활용할 수 있는 ‘모두의 AI 시대’를 만드는 것"이라고 강조했다.

김득중 NIPA 부원장이 개회사를 하고 있다.

이러한 정부의 노력이 이번 APEC 행사에서 획기적인 성과로 나타났다고, 대통령이 인공지능을 인류 공동문제 해결과 미래번영을 위한 핵심 전략 기술로 규정하며, 세계의 모든 국민과 산업이 AI를 활용할 수 있는 모두의 AI 국가 모델을 제시했고, 이를 실현하기 위해 ‘APEC AI 이니셔티브’를 구축하고, 회원국 간 AI 기술 활용, 인재와 데이터 교류, 윤리·규범 협력을 제안한 바 있다고 말했다.

엔비디아를 언급하며 "한국을 반도체·제조·AI 생태계를 모두 갖춘 국가로 평가하며 한국 정부와, 삼성, SK, 현대차, 네이버 등과 협력해 26만개 이상 GPU 공급과 국가 AI 팩토리와 인프라 구축을 지원하겠다고 약속했다"면서 "이러한 APEC에서의 가시적 성과를 통해 대한민국은 AI 슈퍼컴퓨팅, AI 반도체, 산업형 AI 적용 생태계를 기반으로 아시아·태평양 지역의 AI 전략 허브 국가로 부상할 기회를 확보할 수 있게 됐다. 이러한 급격한 흐름 속에서 오늘 행사는 매우 중요한 의미를 갖는다"고 진단했다.

IT서비스 공로대상 이봉규 연대 교수...트루본, 펜타시큐리티 과기정통부 장관상

시상식도 진행했다. AI 기술을 기반으로 IT서비스 산업 혁신과 사회적 확산에 기여한 단체와 개인의 공로를 기리는 행사로, 기술 발전은 물론 공공서비스 혁신과 산업 경쟁력 강화, 인재 양성, 국방과 교육 분야의 디지털 전환에 기여한 사람들이 상을 받았다. 특히 이봉규 연세대 교수는 ICT 분야의 연구와 인재 양성, 산·학·연 협력에 기여한 공로로 IT서비스 공로대상을 수상했다. 아래는 수상자 명단.

-IT서비스 공로대상:이봉규(연세대학교 교수)

-과학기술정보통신부 장관상

(단체부문 IT서비스 기술혁신 분야): ㈜엘지씨엔에스, 한국산업기술진흥원

(단체부문 IT서비스 일자리혁신 분야): ㈜트루본, 펜타시큐리티㈜

-교육부 장관상

(단체부문 교육 IT서비스 혁신분야): ㈜소프트제국

(개인부문 산업분야): 이대현(㈜인튜브 대표이사)

-국방부 장관상

(단체부문 국방 IT서비스 혁신분야): 삼성에스디에스㈜, 엘아이지넥스원㈜

(개인부문 공공분야): 김세용(육군 전투지휘훈련단 중령)

(개인부문 학술연구분야): 김광수(성균관대학교 교수)

-행정안전부 장관상

(개인부문 산업 분야): 백남열(㈜우리아이티 대표이사), 박진수(㈜콜로세움코퍼레이션 대표이사)

-한국IT서비스학회장상

(단체부문 IT서비스 기술혁신 분야): 국토교통과학기술진흥원, 한국지능정보사회진흥원

-한국IT서비스산업협회회장상

(개인부문 학술연구분야): 이주민(경희사이버대학교 교수)

-전자신문사장상

관련기사

(단체부문 IT서비스 기술혁신 분야): 한국환경공단

한국IT서비스학회가 개최한 '2025 추계학술대회'가 12일 서울 한국과학기술회관에서 열렸다.

.