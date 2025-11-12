임문영 부위원장 "규제혁신과 충분한 데이터 확보...AI서비스 새 장 열 것"

"과감한 규제혁신, 충분한 데이터 확보를 통해 AI서비스 개발의 장을 열어드리겠습니다."

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 12일 열린 '2025년 한국IT서비스학회 추계학술대회'에서 축사자로 나서 이 같이 밝혔다. 이날 축사는 임 부위원장 외에 최형두 국민의 힘 의원(과방위 야당 간사), 이정헌 민주당 의원 등이 했다.

지난 9월 8일 현 직위에 위촉된 임 부위원장은 이재명 정부의 AI 3대 강국 달성을 총괄하는 역할을 하고 있다. 그는 AI와 관련해 좋은 소식들이 이어지고 있다고 운을 떼며 "APEC 정상회의를 계기로 GPU 26만장 확보 계획이 발표됐고, 엔비디아 젠슨 황 CEO와 한국 이재용, 정의선 회장의 격의없는 치맥 만남은 보는 이마저 즐겁게한다"고 짚었다. 이어 "블랙록의 대규모 투자 발표와 오픈AI 등과의 협력관계 구축은 글로벌AI 허브로의 한국의 비상을 약속하는 듯하다"고 밝혔다.

앞서 약 1경9300조원 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 자산운용사인 블랙록은 한국을 ‘아시아태평양 AI 허브’로 표현하며 대규모 투자를 단행하겠다고 밝힌 바 있다. 임 부위원장은 "AI생태계의 핵심 전략자산인 고성능 칩과 대규모 데이터센터 확보는 분명히 우리나라 AI경쟁력 제고에 한 획을 그을 것"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 지난 9월 8일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 ‘대한민국, AI로 날다’ 국가인공지능(AI) 전략위원회 출범식에서 임문영 부위원장(오른쪽)에게 위촉장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=뉴스1)

하지만 "기쁨과 희망 못지않게 해결해야 할 숙제도 있다"고 짚었다. 대규모 AI데이터센터를 효율적으로 운영할 인력 확보와 값싸고 질 좋은 전력을 안정적으로 공급하는 걸 숙제로 들었다. 이어 "무엇보다 대규모로 공급할 AI 데이터센터를 활용할 실질적이고, 충분한 수요를 창출해야 한다"고 역설했다. 일각에서는 정부의 AI 투자가 칩 대량 확보와 데이터센터 등 인프라에만 치중하는 것 아니냐는 지적이 있는데, 이를 해소하는 의견을 보였다.

임 부위원장은 "최근 일각에서 제기하고 있는 AI버블론의 근저에는 AI가 정말 의미있는 가치를 만들 수 있을까, 지금과 같은 어마어마한 투자를 합리화할 수 있는 수요가 있을까라는 본질적 의문이 깔려있다"면서 "한국IT서비스학회와 오늘 여러분의 논의 의미와 역할이 있다고 생각한다"고 말했다.

또 단순한 에이전트(Agent)는 물론 도시 운영, 교통과 에너지 관리, 환경문제 대응과 공공서비스 제공 등 AI를 기반으로 다양한 솔루션과 서비스를 만들어냄으로써 우리의 삶과 질을 높이는 동시에 대규모 AI투자를 납득할 수 있는 수요를 만들어낼 것이라면서 "이러한 노력은 또 다른 투자를 유인, AI생태계 스스로 확장하는 선순환 구조를 만들어낼 것"이라고 예상했다.

인공지능전략위원회가 여러분의 노력을 적극 뒷받침하겠다면서 "과감한 규제 혁신, 충분한 데이터 확보를 통해 AI서비스 개발의 새 장을 열어드리겠다. 산업과 공공부문의 AI전환(A)을 신속히 추진하고, 그 과정에서 AI서비스와 AI솔루션의 테스트베드이자 선도적인 수요 창출에 노력하겠다"고 덧붙였다.

AI서비스를 개발할 수 있는 창의 인력 양성도 약속했다. 특히 AI 벤처기업을 두텁게 지원해 새로운 아이디어가 실질적인 제품과 서비스로 연결되도록 지원하겠다면서 "조만간 이러한 비전과 전략을 담은 종합적인 AI액션플랜(AI Action Plan)을 정리해 발표할 것"이라고 밝혔다. 실제, 정부는 민간이 함께하는 AI 혁신 생태계 조성, 범국가 AI 기반 개정, 글로벌 AI 기본사회 기여 등을 3대 추진축으로 하는 ‘AI 액션 플랜’을 이달중 발표할 예정이다.

임 부위원장은 디지털, IT혁명 과정에서 우리는 메모리반도체라는 핵심 경쟁력을 확보하고, 유럽이나 일본이 갖지 못한 강력한 플랫폼을 만들어냈다면서 "이제 시작하는 AI혁명 속에서 우리는 무엇을 만들어낼까요? 궁금하고 가슴벅찹니다. 여러분들과 함께 앞으로의 대한민국을 이끌 새롭고,가치있는 무엇인가를 만들어내고 싶다"고 전했다.