수세코리아, 이동운 신임 지사장 선임…"韓 시장 전략 강화"

수세가 한국 시장 사업 강화를 위해 새 대표를 선임했다.

수세는 이동운 지사장을 수세코리아의 신임 대표로 선임했다고 12일 밝혔다. 이번 인사를 통해 한국 시장 내 혁신과 성장을 가속하고, 엔터프라이즈 오픈소스 사업의 입지를 한층 공고히 할 방침이다.

이동운 신임 지사장은 한국 시장에서의 전략 개발과 매출 목표 달성을 총괄하며, 영업·서비스·채널 관리 전반에서 리더십을 발휘할 예정이다. 특히 서울 본사를 중심으로 한국 기업들의 디지털 전환 수요에 대응해 오픈소스 솔루션 확산을 주도하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.

이동운 수세코리아 신임 지사장. (사진=수세)

이 지사장은 24년간 IT 업계에서 기술과 영업, 관리 전반을 아우르는 경력을 쌓았다. 노텔네트웍스와 LG-노텔에서 프리세일즈로 커리어를 시작했다. 2009년 시트릭스에 합류한 뒤 2015년부터 시트릭스코리아 지사장을 맡았다. 또 워크스페이스·네트워킹·서비스형 소프트웨어(SaaS) 등 신기술 분야에 중점을 둔 조직을 신설하기도 했다.

조셉 가르시아 수세 아태지역 총괄은 "한국은 매우 중요한 전략 시장이며, 이동운 지사장은 검증된 리더십과 통찰력을 갖춘 이상적 리더"라며 "우리는 한국 고객과 파트너에게 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 밝혔다.

이 지사장은 "AI·클라우드·에지 컴퓨팅 분야에서 고객의 복잡한 운영 환경을 해결할 구체적 해법을 제시하겠다"며 "파트너·고객과의 협력을 통해 오픈소스의 선택권을 확대하고, 한국 기업의 디지털 전환 여정을 가속하겠다"고 포부를 밝혔다.