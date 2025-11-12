챗GPT, 한국 AI 챗봇 시장 최강…월 이용자 2125만 명 돌파

한국 AI 챗봇 앱 시장에서 챗GPT가 압도적인 1위를 유지하고 있다. 2025년 10월 기준 월간 활성 사용자(MAU) 2,125만 명을 기록하며 2위인 제타의 336만 명을 6배 이상 앞서는 것으로 나타났다.

실시간 앱·결제 데이터 기반 시장 분석 설루션 와이즈앱리테일(WiseApp·Retail)이 11일(한국 시각) 발표한 자료에 따르면, 챗GPT는 지난 8월에 국내 앱 사용자 수 2천만 명을 돌파한 이후, 사용자가 꾸준히 증가하며 앱 출시 이후 역대 최대치를 경신하고 있다.

2위권 이하로는 제타 336만 명, 뤼튼 221만 명, 에이닷 188만 명, 퍼플렉시티 171만 명, 크랙 97만 명, 그록 AI 91만 명, 다글로 62만 명, 클로드 46만 명, 구글 제미나이 42만 명 순으로 집계됐다.

관련기사

반면 한국인이 가장 오래 사용한 AI 챗봇 앱 순위에서는 챗GPT가 4,828시간으로 7,362시간의 제타에 밀려 2위를 차지했다. 이러한 결과는 캐릭터 기반 AI 챗봇 앱의 활성화 및 높은 몰입도를 보여준다. 제타 외에도 크랙, 채티, 그록 AI 등 캐릭터 기반 AI 챗봇 앱들이 순위권에 이름을 올렸다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)