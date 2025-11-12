인스웨이브, 3분기 공급 실적 전년 대비 150%↑

인스웨이브가 공공부문 디지털전환(DX) 확산 흐름 속에서 '웹스퀘어5'와 '웹스퀘어 AI' 솔루션 공급을 확대하며 시장 점유율을 빠르게 넓혀가고 있다.

인스웨이브는 올해 3분기 기준 국무조정실, 방위사업청, 경찰청, 소방청 등 20여곳의 공공기관과 '웹스퀘어5' 및 '웹스퀘어 AI' 솔루션 공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간(13건) 대비 약 150% 증가한 수치로, 공공부문의 디지털 전환 수요가 폭발적으로 증가하고 있음을 보여준다.

인스웨이브

인스웨이브는 공공기관의 시스템 구축 예산이 하반기에 집중되는 산업 특성상, 올해 연말까지 수주 확대세가 이어질 것으로 전망했다. 특히 조달청, 행정안전부 등 정부 부처 산하 기관들이 인증 기반 UI/UX 플랫폼 도입을 우선시함에 따라, 자사 기술의 표준화와 품질 경쟁력을 강화해 왔다는 설명이다.

현재 인스웨이브 주요 솔루션은 굿소프트웨어(GS) 1등급, 소프트웨어 접근성(SA) 인증, 전자정부표준프레임워크 4.2 버전 호환성 인증 등 정부가 요구하는 핵심 요건을 모두 충족하고 있다. 이러한 인증 체계 확보는 공공 조달 시장에서의 신뢰성을 높이는 중요한 기반이 되고 있다.

대표 제품 '웹스퀘어5'는 HTML5 기반의 웹표준 UI/UX 개발 플랫폼으로, PC·모바일·태블릿 등 다양한 디바이스에서 일관된 사용자 경험을 제공한다. 여기에 AI 기능이 결합된 '웹스퀘어 AI'는 코드 자동 생성과 설계 지원을 통해 개발 생산성과 유지보수 효율성을 높인 차세대 플랫폼으로 평가받는다.

특히 공공과 금융 분야처럼 안정성과 호환성이 중요한 영역에서 잇따라 채택되며 기술 신뢰도를 입증하고 있다.

인스웨이브 관계자는 "공공 부문에서 AI 기반 개발 효율화 수요가 빠르게 확산하고 있다"며 "검증된 기술력과 공공 인증을 기반으로 국내 디지털 전환의 핵심 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

이어 "AI 기반 UI/UX 플랫폼 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고, 공공부문에서 확보한 AI 레퍼런스를 기반으로 금융, 에너지, 제조 등 민간 대형 시스템으로 공급을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.