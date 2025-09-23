인스웨이브, 일본 주택 시장 공략…AI 자동 평면도 시스템 개발 수주

인스웨이브재팬이 일본 주택 시장에 특화된 인공지능(AI) 기반 평면도 자동 생성 프로젝트를 수주하며 현지 디지털 혁신을 주도할 기반을 마련했다.

인스웨이브(대표 어세룡)의 일본 법인 인스웨이브재팬은 쇼산(SHO-SAN)과 AI 자동 평면도 생성 시스템 공동 개발 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 프로젝트는 영업 현장에서 고객이 원하는 최소한의 조건만 입력해도 생성형 AI가 자동으로 평면도와 가구 배치를 제안하는 웹 애플리케이션을 개발하는 데 초점을 맞췄다.

인스웨이브재팬, 일본 AI 자동 평면도 프로젝트 수주(이미지=인스웨이브)

쇼산은 일본 주문형·공방형 주택 시장에 특화된 마케팅과 AI 기반 컨설팅을 제공해온 기업이다. 이번 협력을 통해 고객 맞춤형 제안 속도를 높이고 영업 현장의 대응력을 강화한다는 목표다.

새 시스템은 설계사 의존도를 줄이면서도 영업 담당자가 현장에서 곧바로 AI가 생성한 설계 초안을 고객에게 제시할 수 있어 고객 만족도와 의사결정 속도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이번 계약은 일본 내 주문형 주택 공급사들의 영업 프로세스를 AI 전환(AX)으로 가속화하는 프로젝트라는 점에서 의미가 크다. 인스웨이브재팬은 이를 계기로 현지 AI 솔루션 시장에서 입지를 넓혀가는 전환점을 마련했다고 평가받고 있다.

또한 고객사 인턴 대상 교육 프로그램과 공동 워크숍을 진행해 파트너십 기반을 강화하고, 프로젝트 종료 후에는 다양한 추가 협력 프로젝트 확장도 추진할 계획이다.

인스웨이브는 2002년 창립 이후 국내에서 AI와 디지털 전환을 선도해왔으며, 일본에서도 금융, 공공, 체인 산업 분야에서 성과를 쌓아왔다. 최근 2년간은 키라보시 은행 UI뱅크 모바일 뱅킹 구축, 간사이전력 고객 포털, GIB 테니스 스쿨 체인 관리 시스템 등 주요 프로젝트를 성공적으로 수행했다.

또한 일본 특허 취득, SI 협업, 맞춤형 컨설팅을 통해 현지화 역량을 강화해온 인스웨이브재팬은 이번 계약을 기반으로 일본 스마트 주택 및 AI 솔루션 시장에서 리더십을 한층 강화해 나갈 계획이다.

김성공 인스웨이브재팬 법인장은 "이번 프로젝트를 통해 일본 주택 산업의 디지털 혁신에 실질적인 변화를 이끌어낼 것"이라며 "최첨단 AI 기술과 현지 맞춤형 솔루션을 결합해 고객사의 영업과 업무 혁신을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.