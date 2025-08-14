인스웨이브, 美 특허 확보…국산 AI 에이전트 플랫폼 글로벌 진출 가속

인스웨이브가 미국에서 인공지능(AI) 기반 애플리케이션 개발·배포 지원 기술 특허를 확보하며 국산 AI 에이전트 플랫폼을 앞세운 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

인스웨이브는 'AI 기반 어플리케이션 구축 및 배포 지원 시스템 방법'에 대한 미국 특허를 획득했다고 14일 밝혔다.

이번 특허는 AI를 활용해 대화형 방식으로 애플리케이션을 개발할 수 있는 기술로, 인스웨이브의 해외 시장 진출 전략에 핵심 기반이 될 전망이다.

인스웨이브

이번 특허를 포함해 인스웨이브가 확보한 글로벌 특허는 미국 7건, 일본 4건 등 총 11건에 달한다. 보유 기술에는 △맥락 기반 대화형 UI 생성 △멀티 플랫폼 대응형 비주얼 스크립트 △다중 기기 반응형 페이지 레이아웃 등 자연어 기반 UI 설계부터 백엔드 구축, 데이터베이스 설계, 테스트 자동화까지 소프트웨어 개발 전 과정을 AI가 자동 처리하는 요소 기술이 포함된다.

회사는 해외 특허 확보를 통해 기술 진입장벽을 강화하고 독자 기술의 국제적 공신력을 확보했다는 점에서 의미가 크다고 강조했다. 특히 각국이 데이터 주권과 기술 자립을 중시하는 '소버린 AI' 시대에, 이번 특허는 인스웨이브의 기술력을 글로벌 시장에서 인정받은 사례로 평가된다.

관련기사

인스웨이브가 개발 중인 차세대 통합 AI 에이전트 플랫폼은 고객 환경에 맞춘 커스터마이징과 데이터 주권 보호를 동시에 구현할 수 있어, 정부·금융기관의 수요에 적합한 소버린 AI 솔루션으로서 경쟁력을 확보하고 있다.

인스웨이브 관계자는 "이번 글로벌 특허 확보는 단순한 기술 보호를 넘어 AI 기반 개발툴 해외 수출 전략의 본격화를 위한 발판"이라며 "국산 AI 플랫폼으로서의 정체성을 강화하고, 향후 해외 정부기관과 금융 시장을 중심으로 점진적인 확산을 추진하겠다"고 말했다.