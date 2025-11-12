[기고] SW가 무기인 시대, 설계SW K-CAD를 지켜야 한다

최근 미국 캘리포니아 샌디에이고 해군기지 인근에 새로운 방산 패러다임을 여는 스타트업이 있어 세계적으로 이목을 사로잡고 있다. 바로 실드AI(Shield AI)다. 이들은 전투기·드론·전차·함정 등 전장의 모든 무기를 하나의 운영체제(OS)로 통합하려는 기술을 개발 중이다. 그들의 목표는 명확하다. “AI로 우리 장병을 지킨다.” 이미 이들이 만든 자율비행체 ‘V-BAT’는 우크라이나 전장에서 130회 이상 출격하며 실전 성능을 증명했다.

이제 전쟁의 승패는 누가 더 많은 무기를 갖고 있느냐가 아니다. 누가 더 강력한 AI 소프트웨어를 보유했느냐로 결정된다. 미국과 중국이 모두 ‘AI 기반 방산 OS’ 구축에 사활을 거는 이유다. 소프트웨어(SW)가 무기의 두뇌가 된 시대, 기술 주권은 곧 국가 안보다.

최종복 직스테크놀로지 대표

이 흐름은 방위산업만의 이야기가 아니다. 한국의 산업 현장, 특히 제조·건설·플랜트 분야도 마찬가지다. 대부분의 설계 작업은 여전히 외국 CAD에 의존하고 있다. 오토캐드, 솔리드웍스, 카티아가 없으면 도면 하나 그리기 어렵다. 만약 글로벌 기업의 라이선스 정책이 바뀌거나, 기술적 제재가 가해진다면 우리의 산업 생산은 순식간에 멈출 수 있다. 산업 안보의 가장 취약한 고리가 바로 설계 소프트웨어다.

관련기사

지금이야말로 국산 설계소프트웨어, 즉 ‘K-CAD’를 전략적으로 육성해야 할 때다. 국내 기술로 개발된 CAD는 이미 높은 호환성을 확보했고, AI 기능을 결합해 더 빠르고 효율적인 설계 환경을 제공하고 있다. 이는 단순한 기술 자립을 넘어 국가 산업의 안전판이자 기술 주권의 상징이다.

미국이 실드AI를 통해 자국의 무기체계를 하나의 운영체제로 통합하듯, 한국도 산업 전반을 아우르는 국산 설계 생태계를 구축해야 한다. 설계 소프트웨어는 단순한 도면 툴이 아니다. 제조와 건설, 그리고 국방까지 연결하는 미래 산업의 두뇌다. 소프트웨어가 무기가 되는 시대, 국산 CAD를 지키는 일은 곧 대한민국의 산업과 안보를 지키는 일이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.