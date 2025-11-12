크래프톤, '자발적 퇴사 선택 프로그램' 시행…"구성원 성장 지원 조치"

크래프크래프톤이 창사 이래 처음으로 전 직원 대상 '자발적 퇴사 선택 프로그램'을 진행한다.

크래프톤은 12일 사내에 이같은 프로그램을 시행한다고 공지했다. 이 제도는 회사를 떠나 새로운 커리어를 모색하려는 직원에게 최대 36개월치 월 급여를 지원하는 것이 골자다.

크래프톤은 이번 프로그램이 'AI First' 기업으로의 전환 과정에서 구성원들의 성장을 지원하기 위한 조치라고 설명했다. AI 내재화 프로그램과 사내 이동 등을 통해 구성원의 변화 적응을 지원하는 한편, 회사 밖에서 새로운 기회를 모색하려는 구성원의 선택 역시 존중하기 위해 제도를 시행했다는 것이다.

크래프톤 타워

구성원이 AI 전환 시대에 자신만의 방향성을 주도적으로 설계할 수 있도록 돕는 것이 제도의 핵심 취지라고 밝혔다.

크래프톤 관계자는 "인력 감축 목적이 아닌 자율적 선택형 프로그램으로, 직급이나 연차 등 특정 대상 제한이 없다는 점이 기존 희망퇴직과 다르다"라고 설명했다.

이어 이번 프로그램이 인력 구조조정을 위한 감축형 프로그램이 아니며, 구성원의 자발적 의사에 따라 운영돼 별도로 설정해 둔 예측이나 목표 인원은 없다고 덧붙였다. 일반적인 희망퇴직과 달리 특정 직군이나 연령, 근속연수 등 한정된 대상이 아닌 전 구성원이 자유롭게 참여할 수 있다는 설명이다.