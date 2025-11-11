크래프톤, 9년 연속 지스타 참가...출품작 팰월드모바일은

크래프톤이 지스타2025 기간 퍼블리싱 신작 '팰월드모바일'의 시연 버전을 선보일 계획이다.

'팰월드모바일'은 그동안 주춤했던 크래프톤의 외부 지식재산권(IP) 활용과 자체 개발력을 검증한 타이틀로 꼽히고 있다.

11일 게임 업계에 따르면 크래프톤은 지스타2025에 9년 연속 참가를 확정했다.

지스타2025는 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최될 예정이다. 이 기간 제1전시장에는 크래프톤을 비롯해 엔씨소프트와 넷마블, 웹젠, 네오위즈, 그라비티, 위메이드커넥트 등이 신작을 선보인다.

또 제2전시장에는 블리자드엔터테인먼트와 유니티, 반다이남코 등이 부스를 마련해 다양한 무대 행사를 진행할 계획이다.

크래프톤, 지스타 2025에서 ‘팰월드 모바일’ 최초 공개.

크래프톤은 올해 지스타 기간 신작 액션 어드벤처 게임 '팰월드모바일'의 시연 버전을 선보이고, 현장 관람객의 반응을 살필 예정이다. 이 게임은 크래프톤 산하 펍지스튜디오가 개발을 맡았다.

이 회사는 지난해 10월 '팰월드' IP 글로벌 라이선스 계약 체결 소식을 전한 바 있다. 이후 처음으로 이 게임의 IP를 활용한 신작 게임을 지스타를 통해 공개하는 만큼, 관람객의 반응에 시장의 관심은 더욱 쏠릴 전망이다.

일본 게임사 포켓페어가 제작한 '팰월드'는 지난해 1월 얼리액세스(앞서 해보기)로 출시된 작품이다. 이 게임은 몬스터를 포획하고, 생존하는 재미 등을 담아 얼리액세스 출시 첫달 1천만 장 이상이 판매됐다고 알려졌다.

지켜봐야 할 부분은 '팰월드모바일'이 원작뿐만 아니라 크래프톤의 대표작 '배틀그라운드' 시리즈의 뒤를 이어 깜짝 흥행에 성공할지 여부다. 결과에 따라 크래프톤의 외부 IP 활용 사업에도 큰 변화가 있을 것으로 보여 주목된다.

'팰월드모바일'은 내년 출시를 목표로 한다. 지스타 시연 버전의 반응과 개발 속도에 따라 출시 일정은 조정될 가능성도 있다.

업계 한 관계자는 "크래프톤이 외부 IP를 활용한 팰월드모바일의 시연 버전을 올해 지스타에 공개한다"며 "팰월드모바일은 아직 개발 중이지만, 지스타를 통해 게임성과 흥행성을 모두 검증할 수 있을지가 관전 포인트"라고 말했다.