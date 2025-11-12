[SP인증기업] 델타인덱스 "국내 첫 1등급 획득...개발영역 체계화"

"SP인증 인증 1등급 획득으로 다음 상위 등급 획득에 대한 동기가 생겼습니다. 이번에 인증을 획득하면서 개발 영역을 보다 체계화했습니다.

델타인덱스(대표 심재복)가 최근 국내 소프트웨어(SW) 기업 중 처음으로 SP인증 1등급을 획득, 시선을 모았다. SP인증은 소프트웨어(SW)진흥법 제 21조에 따라 정부가 우수한 SW프로세스를 지닌 기업을 평가, 인증을 주는 제도다. SW품질을 좌우하는 프로세스를 중점 심사한다.

2009년 1월 과기정통부가 이 제도를 도입했고, 정보통신진흥원(NIPA)이 주관, 확산에 나서고 있다. 과기정통부는 올 4월 기존 3등급과 2등급 외에 1등급을 신설했다. 1등급은 5개 심사 영역 가운데 ‘프로젝트 개발’ 1개 영역만을 평가한다. 인증 심사 기간과 비용도 기존 2등급 대비 약 50% 수준으로 낮췄다.

대전에 본사가 있는 델타인덱스는 IoT 및 데이터 처리·분석·예측 기술을 통한 실시간 모니터링(Realtime Monitoring)과 디지털 트윈(Digital Twin) 구현 전문기업이다. 이런 기술을 바탕으로 영상 및 언어 처리를 통한 사용자와의 호환성 시스템 구현에 집중하고 있다. 특히 에너지, 철도, 국방, 원자력, 자동차, 시험 및 검증, 금융 산업 분야의 경험과 융합을 통해 디지털 비즈니스 가치를 실현해 가고 있다. 지난 9월 SP인증 1등급을 받았다.

2015년 6월 법인으로 출발, 올해가 설립 10년차다. 사업분야는 솔루션 및 SW개발 서비스, ICT 테스트 및 검증, ICT 컨설팅이다. 주요 고객처는 공공기관과 정부출연기관, 금융기관과 대학교 등 다양하다. 회사는 "이들 고객사와 좋은 관계를 유지하면서 탄탄한 보유 기술을 바탕으로 성장을 이뤄가고 있다"고 밝혔다.

델타인덱스는 SP인증을 획득한 동기에 대해 "기존 ISO9001과 ISO 45001에 의한 개발 요구사항과 설계, 구현, 시험, 배포에 대한 내부 품질 시스템과 ISO/IEC17025(KOLAS, 국제공인시험기관)에 의한 시험시스템을 가지고 있다. 하지만 소프트웨어 개발 프로세스(요구사항, 설계, 구현, 테스트, 배포)에 대한 체계화는 상대적으로 미흡했기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "이미 개발영역의 각 업무별 분업과 산출물 등이 개발프로젝트 프로세스를 기반으로 갖춰져 있었지만, 인증 준비를 통해 개선의 기회를 갖게 됐다"면서 "1등급 인증 획득을 통해 다음 상위 등급 획득에 대한 동기가 부여된 것도 변화된 점"이라고 덧붙였다.

인증 획득시 어려움도 밝혔다. "현재 진행하고 있는 업무를 체계화하고 문서화해 기록, 내부 개발인력들에게 이를 내재화하게 하는데 어려움이 있었다"고 회고했다. SP인증 개선점도 짚었다. "공식적으로 공개된 SP인증 1등급 조직의 특성에 대한 내용을 보다 긍정적으로 수정해줬으면 좋겠다. 현재는 역량개선이 필요한 수준을 의미한다고만 돼 있다"고 말했다.

이 회사는 각 산업분야에서 필요한 테스트, 검사, 품질 관리 등에 대한 데이터 처리와 AI를 연결, 데이터 예측을 중점적으로 개발, 서비스하고 있다. 작년 2월 국제공인시험인 KOLAS(소프트웨어 분야) 기관으로 선정됐다. 앞서 같은해 1월에는 '객체기반 요구사항관리 플랫폼'으로 GS인증 1등급을 한국화학융합시험연구원(KTR)에서 취득했다. 2023년 10월에는 '객체기반 요구사항관리 플랫폼 v1.0'을 개발, 한국저작권위원회에 저작권 등록을 했다.

델타인덱스는 해외 수출 계획에 대해 "현재는 없지만, 장기적으로 글로벌 기업과의 업무 진행도 고려하고 있다. 우선은 국내 거래처 확보에 힘을 쓰고 있다"고 밝혔다. 여러 복지제를 시행하고 있는데 IT기업 특성상 자율성을 존중, 시차출근제를 시행하고 있다. 또 초과 근무가 이뤄지지 않게 오후 6시가되면 셧다운(Shutdown)을 권고하고 있다. 가족친화기업 인증도 획득했다.