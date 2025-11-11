로옴, 지멘스 플로썸에 션트 저항기 EROM 모델 표준 탑재

로옴(ROHM)은 션트 저항기의 EROM(Embeddable BCI-ROM) 모델 라인업을 확충하고, 이를 지멘스 전자기기용 열 설계 지원 툴 ‘심센터 플로썸(Simcenter™ Flotherm™)’에 표준 탑재했다고 11일 밝혔다.

로옴의 EROM 모델과 실측 평균 비교.(사진=로옴)

로옴의 션트 저항기는 자동차와 산업기기 등 다양한 분야에서 고정밀 전류 검출과 높은 신뢰성을 인정받고 있다. 이번에 공개된 ‘PMR 시리즈’의 EROM 모델은 기존의 ‘PSR 시리즈’에 이어 추가된 것으로, 실측치와의 오차가 ±5% 이내로 매우 높은 정밀도를 실현했다.

이를 통해 실제 사용 환경에 가까운 열 해석이 가능해졌으며, 설계 단계에서 시뮬레이션 정밀도와 개발 효율을 크게 향상시킬 수 있게 됐다.

이번 확충으로 로옴의 EROM 모델은 심센터 플로썸 2510 이후 버전에 표준 탑재된다. 이를 통해 부품 제조사와 세트 메이커 간의 열 해석 모델 공유가 용이해지며, 기밀 정보를 보호하면서도 고정밀 시뮬레이션을 수행할 수 있게 된다.

로옴은 “부품 자체의 고정밀화뿐 아니라 시뮬레이션 모델의 품질 향상을 통해 고객의 설계 효율과 제품 신뢰성을 높여 나가겠다”며 “앞으로도 부품과 모델 양면에서 개발 지원 체제를 강화할 것”이라고 전했다.